A plataforma apela ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, e aos partidos no parlamento que se juntem à pressão da ONU e da UE junto do Governo colombiano para aceitar a investigação no terreno do Tribunal Interamericano dos Direitos Humanos.

Sociedade 4 min.

JIF insta Governo luxemburguês a condenar mortes e abusos de manifestantes na Colômbia

Ana TOMÁS A plataforma apela ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, e aos partidos no parlamento que se juntem à pressão da ONU e da UE junto do Governo colombiano para aceitar a investigação no terreno do Tribunal Interamericano dos Direitos Humanos.

Os relatos de mortes e abusos sexuais cometidos pelas forças policiais da Colômbia contra manifestantes têm sido notícia nos meios de comunicação internacional, mas para a plataforma luxemburguesa JIF (Journée Internationale des Femmes) é preciso haver uma condenação política dos acontecimentos e o Luxemburgo não deve ficar de fora.

O coletivo, que junta ativistas pelos direitos das mulheres de vários organismos luxemburgueses, apela ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, que se junte à pressão da ONU e da UE junto do Governo colombiano para aceitar a investigação no terreno do Tribunal Interamericano dos Direitos Humanos, sobre as mortes e abusos sexuais que terão sido cometidos pelas forças da autoridade, durante os protestos que começaram no final de abril e se têm realizado ao longo de maio, na Colômbia, contra uma taxa especial que o Governo pretendia aplicar no âmbito da estratégia de recuperação económica da covid-19.

A proposta de reforma fiscal do Governo colombiano foi entretanto retirada, mas as manifestações têm prosseguido, reagindo, agora, contra a violenta repressão policial, que tem suscitado a condenação internacional.



"A JIF junta-se ao Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas e da União Europeia na condenação da brutalidade policial desproporcionada [na Colômbia], da violência sexual contra as mulheres e da repressão dos protestos pacíficos pela polícia colombiana. A Plataforma insta o governo luxemburguês, em particular o Ministro de Negócios Estrangeiros Jean Asselborn, a exigir que o Governo colombiano concorde com uma visita do Tribunal Interamericano dos Direitos Humanos, e cesse a violência contra os civis. É urgente para que o parlamento luxemburguês engaje os seus partidos políticos em linha com estas duas exigências ao governo colombiano", refere a carta aberta do organismo, enviada à comunicação social.

Centenas de colombianos desaparecidos após protestos contra o Governo Organizações de direitos humanos temem que os desaparecidos sejam vítimas de agressões físicas, violência sexual e tortura, conforme os relatos de vários cidadãos que foram detidos por longas horas nas esquadras da polícia. Nas manifestações já morreram 27 pessoas.

Segundo a AFP, de acordo com os dados oficiais 43 pessoas morreram em confrontos desde o início dos protestos.



No início deste mês, fontes oficiais e observadores independentes reportaram que mais de 300 manifestantes continuavam desaparecidos, no país. A maioria das pessoas dadas como desaparecidas terão sido detidas pela polícia durante os protestos e várias organizações civis e internacionais pediram, na altura, às autoridades que acelerassem as buscas, devido às denúncias de abusos que recaíam sobre as formas policiais e alertando para agressões físicas, violência sexual e tortura sobre os manifestantes detidos.

A Amnistia Internacional denunciou, no início do mês, que a polícia colombiana "usou a força de forma indiscriminada e desproporcional", e que foram registados "números alarmantes de violência sexual e desaparecimento de pessoas".

Além das 43 vítimas mortais, na sua carta, a plataforma JIF recorda 33 vítimas de ferimentos e 18 vítimas de agressão sexual pelas forças policiais. O organismo luxemburguês, que incide sobre os casos de abuso sexual sobre as mulheres, num país com uma história de 50 anos de conflito entre guerrilhas, forças militares e cartéis de droga em que a violação e violência sobre as mulheres foi usada como arma de guerra e intimidação, recorda o caso de Alison Melendez.

A menor de 17 anos foi detida e quando foi libertada denunciou nas redes sociais ter sido abusada sexualmente por agentes da polícia de choque, nas instalações de detenção. Depois de ter denunciado os alegados abusos a jovem cometeu suicídio.

As primeiras investigações oficiais não confirmam para já a acusação de abuso sexual, mas ainda não há conclusões definitivas.

Na Colômbia a violência é a linguagem do estado A violência das ruas é apenas a resposta na mesma língua. A única que a brutalidade do neo-liberalismo conhece.

"As atividades técnico-científicas e forenses estão a ser realizadas de acordo com as disposições relevantes do Protocolo de Minnesota, bem como a recolha de provas físicas, material probatório e amostras biológicas, a fim de determinar a existência ou não do crime de agressão sexual, bem como a causa da morte", afirma o Gabinete do Procurador-Geral da República num comunicado de imprensa, citado esta terça-feira pelo jornal colombiano El Heraldo.

A JIF realça que a 7 de maio o Tribunal Interamericano dos Direitos do Homem solicitou uma visita à Colômbia com o objetivo de observar a situação no país, mas "até hoje, o pedido não foi aprovado pelo governo" e que também ainda não foi alcançado nenhum acordo interno para pôr fim à brutalidade policial contra os manifestantes, que continua.

Esta terça-feira, houve também uma marcha silenciosa, em Cali, a pedir o fim da violência dos protestos e dos distúrbios. O desfile serviu igualmente para pedir o levantamento das restrições sanitárias das atividades, na cidade.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.