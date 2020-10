JesuisProf

Na sexta-feira, a serpente do ódio voltou a morder da forma mais abjetamente traiçoeira. Um professor de História foi assassinado por fazer o seu trabalho: ensinar, mostrar, discutir.

Hugo GUEDES PINTO Na sexta-feira, a serpente do ódio voltou a morder da forma mais abjetamente traiçoeira. Um professor de História foi assassinado por fazer o seu trabalho: ensinar, mostrar, discutir.

"Uma escuridão instala-se sobre o mundo... e o desenho é uma boa forma de lhe escapar. A democracia é uma luta que se trava todos os dias, nunca está ganha". Esta é a abertura de "Os Cartoonistas – Soldados de Infantaria da Democracia", um filme-documentário estreado premonitoriamente em 2014, alguns meses antes dos selváticos atentados ao jornal Charlie Hebdo. E quem no filme profere estas palavras de augúrio é Plantu, o cartoonista principal do jornal parisiense Le Monde.

O mesmo Plantu é o autor de um desenho satírico que se tornou relativamente famoso pela sua crueza. Do lado esquerdo aparece um pobre coitado que pinta "Liberdade" num muro – mas está na Paris ocupada de 1940, e os soldados nazis prendem-no; do lado direito, o mesmo coitado escreve "liberdade de expressão" – está no presente, e quem o acossa são fundamentalistas islâmicos armados de computadores e baionetas sangrentas.

Na sexta-feira, a serpente do ódio voltou a morder da forma mais abjetamente traiçoeira. Um professor de História foi assassinado por fazer o seu trabalho: ensinar, mostrar, discutir. Formar cidadãos capazes, membros de pleno direito de uma sociedade civilizada – civilização essa baseada no conhecimento, no debate e no pensamento crítico, tecnologicamente a mais avançada de sempre. E em Paris, uma das mais magníficas cidades, epicentro do Século das Luzes, berço de Voltaire (que já há 280 anos escreveu a peça de teatro "O Fanatismo ou Maomé", denunciando o radicalismo do Islão), é possível que um ser humano, voltando para casa depois de uma vida de trabalho dedicado a formar jovens, seja decapitado na rua. Assassinado por ter tido a coragem de cumprir com os preceitos da sua nobre profissão – que não passam por silenciar e ignorar, que para isso já estão as mesquitas.

Samuel foi assassinado por ter tido a coragem de cumprir com a sua nobre profissão.

Sejamos muito claros, porque há momentos em que a vida é mesmo a preto e branco e não há meios-termos. O obscurantismo, o fanatismo e a barbárie andam de mãos dadas para, com todo o desplante, ameaçar todas as evoluções que a História nos ensina como conquistas inabaláveis. Os sanguinários da ignorância totalitária querem trazer-nos de volta à idade das trevas. Talvez percebendo finalmente isto, as reacções dos responsáveis políticos foram inequívocas. "Não passarão", disse um. "É um atentado ao coração da República", disse outro. "O terror combate-se com educação e liberdade de expressão" também foi ouvido. Macron acrescentou o já habitual "eles não nos dividirão", e se tudo isto soa demasiado 'soft', é porque o é mesmo – e não vai apaziguar o medo que passou a existir em 1 milhão de professores em França, para não ir mais longe.

Só que o presidente francês acrescentou uma frase reveladora: "este é um combate existencial". É disso que se trata, e o passo seguinte tem de ser a expulsão dos 213 radicais identificados pelos serviços secretos do país, antes que eles tenham mais hipóteses de cometer atos hediondos. Outro dos ensinamentos incómodos da História é que se as democracias não se souberem defender, acabam por cair às mãos das ditaduras.

