A companhia está a leiloar o terceiro lugar e a licitação já está a 2,30 milhões de euros, com quase seis mil participantes de 143 países.

Jeff Bezos. Patrão da Amazon junta-se a viagem ao espaço no próximo mês

AFP A companhia está a leiloar o terceiro lugar e a licitação já está a 2,30 milhões de euros, com quase seis mil participantes de 143 países.

O fundador da Amazon, Jeff Bezos, anunciou na segunda-feira que vai fazer parte da equipa que vai para o espaço, já no próximo mês, no primeiro voo humano lançado pela sua empresa Blue Origin.

"Desde os meus cinco anos de idade que sonho em viajar para o espaço. A 20 de julho, farei essa viagem com o meu irmão", disse Bezos na sua conta Instagram. Bezos e o irmão Mark viajam com a tripulação da nova cápsula Shepard da companhia. A companhia está a leiloar o terceiro lugar e a licitação já está a 2,30 milhões de euros, com quase seis mil participantes de 143 países.

A viagem terá uma duração total de 10 minutos, dos quais quatro passageiros passarão acima da linha Karman que marca a fronteira reconhecida entre a atmosfera e o espaço da Terra.

O sistema de foguete suborbital reutilizável foi batizado em homenagem a Alan Shepard, o primeiro americano no espaço há 60 anos. As receitas do leilão irão para a fundação da Blue Origin, Club for the Future, que visa inspirar as gerações futuras.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.