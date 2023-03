O arcebispo luxemburguês já era considerado um confidente do Papa, e agora foi nomeado por Francisco para o organismo do Vaticano.

Jean-Claude Hollerich nomeado para o Conselho de Cardeais do Papa Francisco

(KNA/mer) - O Papa Francisco nomeou novos membros para o seu principal órgão consultivo, o Conselho de Cardeais. O cardeal luxemburguês Jean-Claude Hollerich, que também desempenha um papel chave no sínodo mundial dos bispos, é um dos novos membros do Concílio, disse o Vaticano numa declaração esta terça-feira. A primeira reunião do recém-formado organismo deverá acontecer a 24 de abril.

O cardeal alemão Reinhard Marx, Arcebispo de Munique e Freising e antigo Bispo de Trier, deixou de fazer parte do círculo dos nove membros, depois de dois mandatos consecutivos.

O Papa Francisco nomeou, pela primeira vez, o Conselho de Cardeais - composto por nove membros e um secretário - imediatamente após a sua eleição em 2013. Este órgão tem como propósito aconselhá-lo sobre a reforma da cúria, ou seja, sobre a reestruturação das autoridades governantes e administrativas do Vaticano.

Os cargos de Hollerich no pontificado de Francisco

Embora Jean-Claude Hollerich tenha sido nomeado arcebispo pelo falecido Papa Bento XVI, em 2011, foi apenas sob o comando de Francisco que se tornou num líder eclesiástico com projeção internacional.

O papa argentino fez de Jean-Claude Hollerich o primeiro luxemburguês a ser elevado à categoria de cardeal. Além disso, o padre natural de Differdange tornou-se presidente da Comissão das Conferências Episcopais Europeias e membro dos Conselhos Pontifícios para a Cultura e para o Diálogo Inter-Religioso.

Desde 2021, Jean-Claude Hollerich é também o "relator geral" do Sínodo Mundial, ou seja, o relator de um organismo de alto nível que, ao longo de dois anos, discute os problemas da Igreja a nível mundial.

Os cardeais Juan José Omella Omella, de Barcelona (Espanha), Gerald Lacroix, do Quebeque (Canadá) e Sérgio da Rocha de Salvador, do Brasil, também se juntam ao Conselho de Cardeais. Outro novo membro é o chefe do governo do Estado do Vaticano, Fernando Vergez Alzaga.

O Papa reorganizou o comité depois de ter expirado o mandato do antigo Concílio. Até agora, o coordenador do grupo era o Arcebispo hondurenho Oscar Rodriguez Maradiaga (80 anos), que se demitiu do cargo de arcebispo de Tegucigalpa no início deste ano, devido à sua idade avançada.

Os cardeais Pietro Parolin, secretário de Estado, Sean Patrick O'Malley, de Boston (EUA), Oswald Gracias, de Bombaim (Índia), e Fridolin Ambongo Besungu, de Kinshasa (República Democrática do Congo) continuam a fazer parte do órgão consultivo.

