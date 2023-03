O mandato do cardeal luxemburguês chega ao fim a 22 de março, data em que será eleito o sucessor.

Vaticano

Jean-Claude Hollerich deixa presidência dos bispos da UE

Henrique DE BURGO O mandato do cardeal luxemburguês chega ao fim a 22 de março, data em que será eleito o sucessor.

O cardeal Jean-Claude Hollerich, arcebispo do Luxemburgo, vai terminar o seu mandato de cinco anos como presidente da comissão dos episcopados católicos da União Europeia (COMECE).



Jean-Claude Hollerich foi eleito em março de 2018 e teve um mandato marcado por grandes desafios como o Brexit, a pandemia da covid-19 e a guerra na Ucrânia.

Os 27 bispos delegados europeus vão eleger, no próximo dia 22 de março, o sucessor de Hollerich e quatro vice-presidentes para um mandato de cinco anos, de 2023 a 2028. No mesmo dia, os bispos da UE vão reunir-se com o Secretário de Estado da Santa Sé, Pietro Parolin.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Cardeal permanece no círculo próximo do Papa

Já na quinta-feira, 23 de março, a nova presidência e os bispos delegados serão recebidos em audiência pelo Papa Francisco, com quem irão discutir questões da atualidade europeia, como a promoção da paz ou as políticas de migração e asilo da UE.

Jean-Claude Hollerich vai continuar a ser uma das principais figuras de confiança do Papa, mantendo os cargos de membro da Congregação para a Educação Católica, relator-geral da próxima assembleia geral do Sínodo dos Bispos e vice-presidentes do Conselho das Conferências Episcopais da Europa (diferente de comissão dos bispos da UE).

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.