O número de infeções pelo novo coronavírus voltou a aumentar no Luxemburgo, ultrapassando os 100 novos casos por dia, uma situação que pode levar a Alemanha a apertar os controlos das viagens de e para o vizinho Grão-Ducado.

Jean Asselborn teme novas restrições de viagem por parte da Alemanha

Susy MARTINS O número de infeções pelo novo coronavírus voltou a aumentar no Luxemburgo, ultrapassando os 100 novos casos por dia, uma situação que pode levar a Alemanha a apertar os controlos das viagens de e para o vizinho Grão-Ducado.

O recente aumento do número de infeções pelo novo coronavírus no Luxemburgo poderá levar países como a vizinha Alemanha a classificar de novo o Grão-Ducado como zona de risco e a introduzir novas restrições de viagem. Esse medo foi mesmo partilhado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn.

Um dos critérios para ser colocado em zona de risco, é segundo o Instituto Robert Koch, o número de casos diários de infeções registados pelo novo coronavírus. Os países onde se verifiquem mais de 50 pessoas infetadas por 100.000 habitantes nos últimos sete dias podem ser considerados países de risco.

Numa entrevista à RTL, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, disse temer que haja novas restrições de viagem por parte da Alemanha, uma vez que o Luxemburgo está a ver os casos de covid-19 aumentar, ultrapassando de longe a barreira das 50 infeções por dia.

A Alemanha já decidiu a 27 de agosto que as pessoas que vêm de um país de risco, tem de estar cinco dias em quarentena. Uma medida que só será levantada com um teste negativo à covid-19. O governo alemão iria levantar no dia 30 de setembro a recomendação geral contra as viagens não essenciais a "zonas de risco", entre elas o Luxemburgo. No entanto, com o novo aumento de casos esta decisão poderá não acontecer.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.