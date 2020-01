O doente é motorista e conduziu autocarros com turistas da cidade de Wuhan duas vezes este mês. Foi hospitalizado no sábado.

Japão. Homem infetado com coronavírus não esteve na China

Ana Patrícia CARDOSO O doente é motorista e conduziu autocarros com turistas da cidade de Wuhan duas vezes este mês. Foi hospitalizado no sábado.

O homem de 60 anos foi internado no sábado com sintomas de gripe, avançou o Ministério da Saúde do Japão. Sobe, assim, para seis o número de vítimas do coronavírus no país.

O doente vive no distrito de Nara e que, apesar de não ter estado no China, é motorista e conduziu autocarros com turistas da cidade de Wuhan duas vezes este mês.

Os dados mais atualizados dão conta de 106 mortos e mais de quatro mil pessoas infetadas na China. Foi registada a primeira morte em Pequim, capital da China, devido ao novo coronavírus: um homem de 50 anos que esteve na cidade de Wuhan, capital da província de Hubei, a 8 de janeiro. O Governo chinês enviou seis mil médicos para Wuhan, incluindo 1.800 que devem chegar esta terça-feira.

Foram detetados quase 1.300 novos casos. As autoridades de saúde da província central de Hubei, onde a epidemia começou, disseram que o vírus matou mais 24 pessoas e infetou 1.291.

Em todo o território chinês existem agora mais de 4,515 casos confirmados. Segundo a CNN, há 62 casos confirmados de coronavírus em 17 localidades fora da China, incluindo Alemanha ou França.