"A prioridade é ter um partido cada vez mais unido" diz novo dirigente do PAICV-Luxemburgo Jaílson Melício foi eleito primeiro secretário do setor luxemburguês do Partido Africano para a Independência de Cabo Verde (PAICV), numa cerimónia presidida pela líder parlamentar e presidente do partido, Janira Hopffer Almada. A prioridade passa por unir o partido no Luxemburgo, diz Jaílson Melício.

"A prioridade é ter um partido cada vez mais unido para podermos ajudar o nosso partido em Cabo Verde e para que o país tenha um caminho de desenvolvimento. No Luxemburgo queremos ter união para podermos ter uma boa participação nas próximas eleições [eleições autárquicas em 2020, legislativas e presidenciais em 2021] e alcançar uma vitória, porque é a vitória de cada setor no estrangeiro ou em Cabo Verde que leva a uma vitória final do partido em Cabo Verde", refere Jaílson Melício, que foi candidato pelos socialistas do LSAP nas recentes eleições comunais luxemburguesas em Mersch.



Jaílson Melício com a Janira Hopffer Almada e a burgomestre de Larochette Natalie Silva.

Foto: PAICV

Além da eleição de Jaílson Melício, que teve lugar no dia 26 de novembro no salão nobre da comuna de Ettelbruck, a outra novidade saída do encontro é que o até agora núcleo do PAICV-Luxemburgo para a ser "setor", ou seja, vai poder ter voz nas eleições internas do partido.

"A nossa presidente Janira Hopffer Almada veio para presidir este ato, em que foi instituído o setor do PIACV do Luxemburgo. Agora, passamos a ter uma representação oficial, o que implica que passamos a ter um peso nos congressos do nosso partido. Antes não tínhamos voto nos congressos e a partir de agora vão dar-nos outra atenção", refere Jaílson Melício.



Depois de alguns anos de militância partidária esta é a primeira vez que o imigrante cabo-verdiano assume um cargo dentro do PAICV. "Encaro este desafio com muita responsabilidade e força de vontade. Defendo um partido honesto, coerente, coeso e com objetivos. Temos uma situação difícil em Cabo Verde e não podemos estar a criticar uma coisa e estar a fazer outra coisa."



Esta eleição acabou por não ser nenhuma surpresa já que apenas uma lista se apresentou como candidata. "Não houve nenhuma surpresa. As candidaturas foram lançadas, mas não apareceu mais nenhuma lista. Fizemos então uma lista de união com pessoas de todas as gerações e sensibilidades dentro do partido aqui no Luxemburgo. O partido é apenas um instrumento para ajudar o bem comum e a sua razão de existência, que é Cabo Verde. As pessoas escolhidas são ativas e estão interessadas em Cabo Verde, são pessoas preocupadas com o desenvolvimento do país", conclui Jaílson Melício, que sucede a Antão Freitas, da associação Estrela do Norte.



A equipa liderada por Jaílson Melício é composta por Orlanda Monteiro, Ângela Mota, António Lima, Artur Teixeira, César Gomes, Francelino Gonçalves, Ilídio Medina, José Lopes da Veiga, Lucas Correia, Ludmila Pires, Maria Rodrigues Coelho, Nilsa Fonseca, Outelindo Monteiro, Paulo Santos, Romilton Rodrigues, Vicente Lima e Victor da Veiga. A comissão jurídica e de fiscalização é composta por Amilton Fonseca, Alcides Nobre pires, Autelindo do rosário, João Baptista Delgado e Vicente Lima.



O antigo núcleo do PAICV no Luxemburgo foi presidido anteriormente por João da Luz, Presidente da Federação das Associações Cabo-verdianas no Luxemburgo, e por António Freitas, pai de Antão Freitas.



Questionado sobre o apoio à líder parlamentar, presidente do PAICV e vice-presidente da Internacional Socialista, Janira Hopffer Almada, Jaílson Melício diz que vai continuar a apoiá-la.



"Apoiei a Janira nas últimas eleições internas, quando havia três candidatos, e vou continuar a apoiá-la. É a nossa presidente e nas próximas eleições internas, marcadas para daqui a dois anos, vai merecer o meu voto de confiança. Ainda é cedo e não vejo ninguém a posicionar-se como oposição dentro do partido, mas espero que ela seja a nossa candidata para as eleições legislativas daqui a quatro anos".



Henrique de Burgo