Nenhum apostador acertou na chave desta semana, sorteada ontem, dia 24 de julho.

'Jackpot' de 26 milhões de euros no próximo concurso do Euromilhões

Lusa Nenhum apostador acertou na chave desta semana, sorteada ontem, dia 24 de julho.

O próximo concurso do Euromilhões terá, no primeiro prémio, um 'jackpot' no valor de 26 milhões de euros, já que nenhum apostador acertou na chave sorteada esta sexta-feira, 24 de julho.

O anúncio foi feito pelo Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

O segundo prémio, de 205.961,33 euros, vai contemplar três jogadores, enquanto o terceiro prémio, no valor de 20.629,95 euros, vai ser entregue a sete apostadores.

Já o quarto prémio, de 1.955,65 euros, vai ser entregue a 23 jogadores.

A chave vencedora do concurso 059/2020 do Euromilhões, sorteada ontem, era composta pelos números 08 – 09 – 27 – 28 - 50 e pelas estrelas 04 e 12.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.