Em Berlim, são várias as reações às eleições deste domingo, mas a capital tem motivos para celebrar: o referendo para expropriar as propriedades de grandes empresas imobiliárias foi aprovado

Sociedade 2 min.

Alemanha

“Ja” à expropriação

Ana B. Carvalho Em Berlim, são várias as reações às eleições deste domingo, mas a capital tem motivos para celebrar: o referendo para expropriar as propriedades de grandes empresas imobiliárias foi aprovado

Rita Couto foi uma dos que votou “ja” (sim) no referendo não vinculativo para expropriar as propriedades de grandes empresas imobiliárias na capital alemã. É o resultado de uma “campanha inacreditável” de um movimento popular criado pela organização Deutsche Wohnen & Enteignen que batalha há quatro anos a especulação imobiliária e a gentrificação. Segundo o conselho eleitoral da cidade, 56,4% dos berlinenses apoiaram o referendo que contou com 75% de participação eleitoral.



Teresa Machado, que já havia estudado na capital alemã, decidiu mudar-se novamente este ano. “Sobre Berlim, estado federal onde resido, fiquei particularmente feliz por saber que o referendo tenha passado! Este é um dos problemas que mais afeta os Berlinenses, e a perseverança de movimentos como o DW&Co. E revigoram alguma esperança para o nosso futuro aqui.”

O movimento aponta empresas imobiliárias como a Deutsche Wohnen, Vonovia, Akelius e Co. como “os principais responsáveis pela insanidade do mercado de aluguer de Berlim” e pretende que “em conformidade com o artigo 15º da Constituição, imóveis privados que possuem mais de 3.000 apartamentos sejam expropriados e os seus stock de habitação transferido para propriedade pública”.

Embora a medida não seja juridicamente vinculativa, pode significar a transferência de cerca de 226.000 apartamentos dos gigantes imobiliários para mãos públicas, se promulgada – incluindo os da Deutsche Wohnen SE, que possui mais de 100.000 unidades em Berlim.

A votação local, que se aplica a empresas imobiliárias que possuem mais de 3.000 unidades de aluguer, sublinha a crescente divisão entre as pessoas que se sentem excluídas de um mercado de arrendamento cada vez mais caro, e aquelas que querem manter Berlim como um centro que atrai empresas, capital e investimento habitacional.

Ryan della Sala considera a gentrificação um dos maiores entraves na vida da comunidade migrante. “Como se não chegasse as rendas serem tão caras, para migrantes conseguir encontrar um apartamento está longe de ser tão fácil quanto encontrar um trabalho precário. É realmente difícil e acabamos a viver em más condições. Além do mais, na Alemanha se não conseguires um registo na casa também não tens acesso ao sistema de trabalho. Ser migrante já é difícil, mas ser migrante e queer é ainda pior”, garante. A mensagem é clara: “Está na hora de expropriar”.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.