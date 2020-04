Apesar de apenas 50 países terem optado pelo uso obrigatório de máscaras, as proteção faciais entraram na rotina de milhões de pessoas.

Já se usam máscaras em quase todo o mundo

Apesar de apenas 50 países terem optado pelo uso obrigatório de máscaras, as proteção faciais entraram na rotina de milhões de pessoas.

De dezembro para cá, o uso de máscaras como barreira de proteção eficaz contra o novo coronavírus tem suscitado dúvidas em grande parte da população. O assunto não é consensual entre os especialistas. De inútil a indispensável, a máscara facial entrou no quotidiano da população em praticamente todos os cantos do mundo.

Uso obrigatório

Atualmente mais de 50 países exigem que os seus cidadãos cubram o rosto quando saem de casa, especialmente nos transportes públicos e nas lojas. O Luxemburgo está na lista. Entrar num autocarro sem uma proteção facial pode custar 149 euros. Além das empresas, as comunas entregaram máscaras aos residentes.



No continente mais afetado pela pandemia, Polónia, República Checa e Ucrânia impuseram o uso de máscaras em todas as circunstâncias. Em países como a Áustria, Alemanha, Eslovénia, Roménia e Lituânia a obrigação é limitada a locais públicos fechados como transportes e lojas. França prepara-se para seguir o exemplo a 11 de maio.

O retrato não é muito diferente na América Latina. Colômbia, Equador, Venezuela, El Salvador e Cuba decretaram tolerância zero aos incumpridores e estenderam a medida a todos os espaços públicos. Na Argentina, Chile e Uruguai, a regra só se aplica nos transportes públicos e nos estabelecimentos comerciais. Nas Honduras, o uso de máscara torna-se obrigatório a partir de 3 de maio.

A ausência de respostas concretas sobre a eficácia da proteção contra a pandemia também se refletem nos diferentes posicionamentos dos países do Médio Oriente. Israel, Líbano, Bahrein e Emirados Árabes Unidos optaram por essa medida nos espaços públicos, enquanto o Qatar e a Turquia a limitaram ao trabalho e a certas empresas.

Em África, Camarões impôs o uso de uma máscara a partir de 9 de abril e foi rapidamente seguido pelo Gabão, Guiné, Ruanda, Guiné Equatorial, Zâmbia, Etiópia, Libéria, Serra Leoa, Quénia, Burkina Faso, Angola e Benin. Outros, como a África do Sul e a Nigéria, preparam-se para adotar a mesma medida no início de maio.



Por ceticismo, escassez ou falta de recursos, a regra está longe de ser sempre respeitada nos países mais pobres. Por exemplo, o Chade decretou a obrigatoriedade do uso de máscara, mas acabou por reverter a decisão por falta de material disponível. Os incumpridores correm o risco de serem presos em muitos casos, como na Libéria ou na Guiné.

Zona sim, zona não

Em Itália, o uso obrigatório da proteção facial só foi decretado na Lombardia, tida como o epicentro da pandemia no país. Noutros lugares, é opcional, exceto para as pessoas mais vulneráveis.

Na Rússia, o uso da máscara é recomendado em todo o país e obrigatório em certas regiões, mas não em Moscovo. No Paquistão, várias cidades ou províncias tornaram a máscara obrigatória, embora o Governo central apenas a recomende. Mas muitos reutilizam as máscaras ou usam-nas inadequadamente.

Não há instruções gerais na China, mas é obrigatório cobrir a boca e o nariz em determinadas circunstâncias, especialmente em locais públicos com muitas pessoas. A Indonésia aconselha fortemente os cidadãos a usar máscaras ao ar livre, mas só torna a recomendação numa obrigação em certas regiões. O mesmo acontece na Índia, no Brasil e no México.

Nalguns países onde o uso não é obrigatório em todo o território, muitas metrópoles como Deli, Manila, Lagos, Kinshasa, Nova Iorque, Bombaim e Abidjan exigem proteção.

Recomendar não é obrigar

Na Europa, alguns países optaram pela recomendação, como a Estónia e a Grécia e, depois de algumas hesitações, também Portugal, sobretudo para espaços fechados.

Em Espanha, o uso de máscara é recomendado quando não é possível respeitar as distâncias de segurança no trabalho, em lojas, espaços fechados ou na rua. Dez milhões de máscaras foram distribuídas nos transportes públicos em 13 de abril, dia em que muitos trabalhadores voltaram ao trabalho.

A máscara é recomendada na Tanzânia, Bangladesh, Tunísia, República Centro-Africana, Maldivas, Jordânia, Bolívia e Mali.

Na Ásia Central, o uso de uma máscara é frequentemente recomendado, mas sem obrigação, com exceção do Uzbequistão.

Em muitos países asiáticos, o uso de máscaras - durante a gripe no inverno ou a chamada febre do feno na primavera - já faz parte da normalidade há muito tempo. A sua utilização face à covid-19 foi, portanto, espontânea.

Foi o caso da Coreia do Sul e do Japão, onde as máscaras se tornaram quase impossíveis de encontrar devido à grande procura.

No Afeganistão, onde a máscara é só recomendada, o seu uso é habitual nas cidades e sobretudo nas mesquitas. Já era frequentemente usada para proteção contra a poluição e pelas mulheres, para esconder o rosto.

Usa quem quer

Na Irlanda, o Governo acredita que a máscara não protege nada, a menos que já se esteja doente.

Trinta países, com particular incidência no Canadá, Arábia Saudita, Estados escandinavos, Austrália e Nova Zelândia, deram total liberdade aos seus cidadãos para usar ou não máscara.

Também países africanos (como o Malaui, Botsuana, Comores, Lesoto, Namíbia, Burundi, Somália, Sudão do Sul, Djibuti, Eritreia e Uganda) e europeus (como os Países Baixos e o Reino Unido) não emitiram quaisquer instruções.

