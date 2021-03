Por 1.990 euros faz duas viagens curtas a Moscovo, para a toma das duas doses da vacina russa 'Sputnik V', é uma das opções da agência de viagens, na Alemanha, disponíveis também o Luxemburgo e Portugal. O ministério de Paulette Lenert não se opõe.

Já pode ir à Rússia levar a vacina anti-covid e ainda passar férias, propõe agência na Alemanha

Paula SANTOS FERREIRA Por 1.990 euros faz duas viagens curtas a Moscovo, para a toma das duas doses da vacina russa 'Sputnik V', é uma das opções da agência de viagens, na Alemanha, disponíveis também o Luxemburgo e Portugal. O ministério de Paulette Lenert não se opõe.

O operador turístico norueguês 'World Visitor' com agências de viagens na Alemanha é dos primeiros na Europa a entrar na nova tendência mundial de turismo vacinação, geralmente destinada a quem tem mais poder económico, e quer ficar imunizado rapidamente. Este novo turismo conjuga assim viagens ou férias com a toma da vacina anti-covid.

A partir de abril a 'World Visitor' com agências em Berlim, Dusseldorf ou Frankfurt vai iniciar as suas viagens a Moscovo que incluem a vacinação contra a covid com a vacina russa Sputnik V.

A Rússia deseja ser o primeiro país a oferecer a vacinação a turistas e encontrou neste operador turístico um parceiro europeu. As viagens realizam-se a partir da Alemanha e de outros países da Europa ocidental onde há sucursais da empresa, como na Áustria ou Suíça. Contudo, os clientes destes novos programas também podem partir de onde vivem, indica a agência que tem um site exclusivo para o seu novo turismo vacinação.

As reservas podem já ser realizadas e "a lista já é longa, temos centenas de pessoas inscritas, só da Alemanha”, declara ao Contacto Lutz schönfeld, assessor de comunicação da 'World Visitor' neste país vizinho. Até agora, não há nomes portugueses inscritos, mas o assessor está confiante que "haverá em breve", como de outras nacionalidades.

“Estas nossas viagens estão abertas a todos os cidadãos estrangeiros, como os residentes no Luxemburgo e e em Portugal”, refere Lutz schönfeld. O Ministério da Saúde do Luxemburgo não se opõe a que os seus residentes usufruam deste turismo vacinação, como declarou ao Contacto (ver mais adiante).

Quanto custam estas viagens?

A empresa oferece três pacotes de viagens à capital russa onde os turistas recebem gratuitamente a vacina 'Sputnik V' e conhecem a cidade, ou outros locais.

A proposta mais barata custa 1.990 euros e inclui duas curtas viagens, de quatro dias cada, a Moscovo para o cliente levar a respetiva dose da vacina. Em cada viagem a par com a toma da dose ainda pode passear por Moscovo. O programa é repetido 21 dias na segunda viagem a Moscovo para a segunda dose da vacina.



A segunda proposta é a de uma viagem de 22 dias entre Moscovo e Turquia por 1.799 euros. Depois da toma da primeira dose em Moscovo o turista parte para a Turquia onde andará a visitar vários pontos turísticos do país até chegar à Riviera turca onde então passará 9 dias a descansar na praia. Depois regressará a Moscovo para a segunda dose da inoculação e voltará para casa.

O terceiro e último pacote de turismo vacinação em Moscovo é de uma estadia de 22 dias naquela com vacinação completa e custa 2.990 euros. Entre as duas doses de vacina, o programa dispõe de visitas pela cidade, excursões de vários dias a São Petersburgo e ainda a Sochi, na costa do Mar Negro. A estes valores os passageiros têm também acrescentar o pagamento do visto e a sua consulta previa de vacinação, explica o site da 'World Visitor' exclusivo para estas viagens mais vacina a Moscovo.

A vacina é oferecida. "A Rússia oferece a vacina gratuitamente a todos, também aos estrangeiros. A vacina será administrada numa clínica médica privada e licenciada, após um exame e uma consulta médica exaustivos", explica Lutz schönfeld sublinhando que os seus clientes estarão sempre acompanhados por um guia nas deslocações ao médico e centro de vacinação.

Rússia acordou produção de vacina com Itália, Espanha, França e Alemanha O Fundo Soberano Russo, proprietário da vacina contra a covid-19 Sputnik V, anunciou esta segunda-feira ter feito acordos de produção “com empresas da Itália, Espanha, França e Alemanha” enquanto aguarda pela aprovação do medicamento na União Europeia.

Viagens para vacinação permitidas?

A Alemanha permite que se viaje até Moscovo para receber a vacina anti-covid? “De acordo com a lei alemã, geralmente é permitido fazer um exame médico, tratamento ou vacinação no exterior”, indica o referido site.

Ministério do Luxemburgo não se opõe

Na seção perguntas mais frequentes do site os responsáveis explicam que a Alemanha permite que os seus residentes possam tomar vacinas no estrangeiro, além de lembrarem que a vacina russa é recomendada pela OMS.

O Contacto questionou o Ministério da Saúde do Luxemburgo sobre a possibilidade dos residentes no Grão-Ducado adquirirem estes pacotes de viagens a Moscovo e receberem a vacina russa. Na sua resposta o ministério de Paulette Lenert começou por lembrar que atualmente, "a vacina russa 'Sputnik V' não tem uma autorização de comercialização da Agência Europeia de Medicamentos (EMA) e, portanto, não é autorizada pela Comissão Europeia na União Europeia". No entanto, "qualquer pessoa é livre de aceitar ou recusar uma tal oferta noutro país. Não cabe ao Departamento de Saúde emitir um parecer sobre esta proposta".

