Este fenómeno ocorre assim que as primeiras chuvas caem após um período de tempo quente. O alerta vem da Bélgica.

Fenómeno

Já ouviu falar do "gelo de Verão"? Tenha cuidado na estrada

Redação Este fenómeno ocorre assim que as primeiras chuvas caem após um período de tempo quente. O alerta vem da Bélgica.

Para quem conduz regularmente, é normal haver alguns sustos causados pelo gelo na estrada durante o Inverno. Mas e durante o Verão? Há um fenómeno que ocorre quando as primeiras chuvas caem após um período de tempo quente e que cria uma matéria escorregadia devido às partículas acumuladas que estagnam nas estradas.

Depois do calor as trovoadas e a chuva. França sob aviso laranja As vagas de calor em França dão agora lugar às trovoadas e chuvas fortes, com cinco departamentos do sudeste do país sob aviso laranja e várias estações de metro e ruas, em Paris, inundadas.

O chamado "gelo de Verão" permanece durante algumas horas depois de ter passado a chuva. O grande perigo é que não é visível. "Pode ser borracha de pneu, fuligem dos tubos de escape, óleo. Também pode ser o pó que se forma nas estradas. A acumulação dos dois provoca a formação de uma película quando chove. Esta película é muito escorregadia", explicou Benoit Godart, porta-voz da VIAS (instituto de pesquisa científica em Bruxelas), à RTL.

O especialista recomenda que, nestas condições de tempo quente, as pessoas avaliem a qualidade da estrada antes de conduzir: "É essencial reduzir a velocidade, aumentar as distâncias de paragem e estar muito vigilante em áreas de alto risco. É aí que os carros param, porque quando arrancam, é aí que as partículas caem nas estradas".

Semana começa com descida acentuada da temperatura e regresso da chuva A descida deve-se a uma pequena zona de depressão sobre a França, que está a influenciar as temperaturas. Há previsão de ocorrência de trovoadas a meio da semana.

A VIAS também recomenda que as pessoas verifiquem o estado dos pneus para evitar derrapagens.

Depois de semanas com altas temperaturas, voltou a chover no Luxemburgo no início desta semana e para esta quarta e quinta-feira são esperadas trovoadas e mais chuva. Em França, as vagas de calor também deram lugar às trovoadas e chuvas fortes, com cinco departamentos do sudeste do país sob aviso laranja e várias estações de metro e ruas inundadas em Paris.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.