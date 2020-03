A ministra da Saúde da Noruega avisou que o país está pronto a adoptar as "medidas mais abrangentes que a população já experimentou em tempo de paz" e fechou as escolas. Na Irlanda e na Dinamarca os alunos também não têm aulas.

Já não há aulas na Noruega nem na Irlanda

Com mais de 600 casos de infeção pelo novo coronavírus, 212 confirmados nas últimas 24 horas, a Noruega já começou a adoptar as medidas que a ministra da Saúde, Erna Solberg, já tinha antecipado serem "as mais abrangentes que a população já experimentou em tempo de paz".

Esta manhã, o país seguiu o exemplo da Dinamarca e, tal como a Irlanda, optou por encerrar escolas, universidade e jardins de infância, dezasseis dias depois das autoridades de saúde terem confirmado o primeiro caso de Covid-19 no país, ainda em fevereiro.

"As medidas vão alterar o quotidiano e o funcionamento da nossa sociedade. Tem de ser tomadas no momento certo e a altura é agora", sintetizou a governante.

A partir desta quinta-feira e até 29 de março, os portões das escolas e infantários também vão ficar fechados na Irlanda. A medida extraordinária foi anunciada pelo primeiro-ministro, Leo Varadkar. Uma pessoa morreu, outras 43 estão infetadas.

Na Dinamarca, o cenário repete-se. Ao contrário da Irlanda, o país não regista nenhuma morte, mas, por precaução, decidiu enviar todos os trabalhadores da função pública para casa, à excepção dos técnicos de saúde.

O setor privado "está a ser encorajado a deixar em casa o número máximo de trabalhadores que conseguirem", explicou a primeira-ministra. Tal como os países vizinhos, Copenhaga recomendou isolamento social, cancelamento e adiamento de eventos com grandes aglomerações de pessoas.