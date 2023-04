Está escrito no código penal luxemburguês.

Crime

Já lhe cobraram por interpretação de sonhos? É proibido no Luxemburgo

O negócio da interpretação dos sonhos é proibido no Luxemburgo.



Ao lermos o artigo 563 do código penal, que inclui, entre outros aspetos, a proibição da dissimulação do rosto, ficámos também a saber que fazer do significado dos sonhos uma profissão pode dar multa no Luxemburgo.

Leia o artigo completo em Rádio Latina.

