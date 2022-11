O antigo edifício do Wort deverá estar pronto para acolher estas pessoas já em maio.

Bonnevoie

Já há teto para as pessoas sem-abrigo do Foyer Ulysse

Diana ALVES O antigo edifício do Wort deverá estar pronto para acolher estas pessoas já em maio.

Depois de a Caritas ter lamentado a falta de apoio na procura por um novo teto para as pessoas em situação de sem-abrigo que frequentam o Foyer Ulysse, em Bonnevoie, a solução parece ter sido encontrada.

Confirmando uma informação inicialmente avançada pela RTL, o Luxemburger Wort noticiou entretanto que as pessoas sem-abrigo do Ulysse deverão ser albergadas, precisamente, no antigo edifício do Wort, em Gasperich. Edifício que serviu também de casa à Rádio Latina entre 2014 e 2021.

O atual Foyer Ulysse, que acolhe cerca de 40 pessoas, fechará as portas no próximo mês de julho. O antigo edifício do Wort deverá estar pronto para acolher estas pessoas já em maio.

Desde o mês de setembro que o edifício da rue Christophe Plantin dá teto a refugiados ucranianos.



O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.