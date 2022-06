Um alojamento flutuante, com capacidade para quatro pessoas, foi inaugurado esta semana no antigo tanque de arrefecimento da fábrica de Arbed.

Sociedade 9

Turismo

Dudelange. 150 euros para dormir sobre a água

Redação Um alojamento flutuante, com capacidade para quatro pessoas, foi inaugurado esta semana no antigo tanque de arrefecimento da fábrica de Arbed.

Esta semana, foi inaugurado um albergue flutuante no antigo tanque de arrefecimento da fábrica de Arbed, em Dudelange, como parte do percurso "Minett-Trail". O momento contou com a presença do Presidente da Câmara Dan Biancalana, do Ministro do Turismo Lex Delles e do arquitecto Jos Dell.

O Minett-Trail será um percurso de 90 quilómetros de caminhada, que percorre o sul do Luxemburgo, de Küntzig a Bettembourg, e dá aos caminhantes e amantes da natureza um vislumbre de uma natureza, podendo ir pernoitando em lugares inesperados. Os restantes albergues nos restantes municípios do sul devem ser inaugurados nos próximos meses.

O "floater", que é a contribuição do município de Dudelange para este projeto, foi concebido pelo gabinete de arquitectura M3 em cooperação com o artista Franck Miltgen. Inspiraram-se na natureza circundante e na história industrial da cidade de Dudelange. Assim, a fachada curva do "floater" lembra uma rocha que fica na reserva natural de Haard. A parede de rocha foi criada usando um 'drone' e um scanner 3D.

Esta experiência diferenciadora nasce na antiga "lagoa", construída em 1928, que não se destinava apenas à captação de água para a indústria siderúrgica, mas também para fins desportivos. Foi aqui que nasceu a primeira piscina de Dudelange. A diversão do banho à sombra dos altos-fornos terminou em 1954.

9 Foto: Anouk Antony

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony





Em breve será possível dormir sobre a água em Dudelange As opções de alojamento ao longo do percurso "Minett-Trail" querem-se as mais originais possíveis. Em Dudelange, será construído um albergue flutuante.

O espaço tem doze metros de comprimento e sete metros de largura e oferece uma área habitável de 49 metros quadrados. É acessível a partir da costa por uma pequena passarela. Está totalmente equipado com cozinha, casa de banho e espaço para quatro hóspedes. O preço de uma noite para os quatro visitantes chega aos 150 euros. Com uma grande janela para o rio, o "floater" oferece uma vista para a torre de água e o antigo local industrial de Arbed.



Há também locais para visitar ali perto. O centro cultural “Opderschmelz” e o centro audiovisual CNA ficam mesmo ao lado e o museu “Pomhouse” está do outro lado da bacia hidrográfica.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.