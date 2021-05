Um rapaz de cinco anos, que perdeu toda a família (pais, bisavós e irmão de dois anos) no acidente, permanece em estado grave no hospital.

Itália. Três homens presos acusados de causar deliberadamente acidente de teleférico

A polícia italiana prendeu, nesta quarta-feira, três operadores de um teleférico que caiu no passado domingo, provocando a morte de 14 pessoas, em Stresa, norte do país. Estes homens são acusados de desativar de propósito o travão de emergência, que poderia ter travado a cabine quado o cabo se partiu.

"O Ministério Público ordenou três detenções por remoção ou omissão de precauções contra acidentes de trabalho", disse um porta-voz da polícia à AFP. A imprensa italiana avança que se trata de Luigi Nerini, chefe da Ferrovie del Mottarone, a firma que gere o teleférico,e dois outros gestores, Gabriele Tadini e Enrico Perocchio.

Alberto Cicognani, da polícia local, disse à estação de rádio Radiotre que o travão de emergência tinha sido desativado e que os três homens admitiram o que tinha acontecido.

Funcionários do hospital em Turim tratando o jovem sobrevivente, cujos pais, bisavós e irmão de dois anos de idade foram todos mortos no acidente, disseram na quarta-feira que ele tinha reaberto os olhos. "O seu despertar continua e há pouco tempo foi extubado", disse o director do hospital Citta della Salute, Giovanni La Valle, aos repórteres, mas acrescentou que a situação continuava "delicada". Sofreu lesões no crânio, peito e abdómen, bem como várias fracturas nas pernas, afirmaram os media.

Foi o primeiro incidente fatal envolvendo um teleférico em Itália desde 1998, quando um avião militar americano de baixa altitude cortou um cabo numa estância de esqui, matando 20 pessoas.









