A Itália registou 1.808 infeções com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando o número total de contágios para 288.761, desde o início da pandemia nesse país, havendo 14 novos mortos, disse o Ministério da Saúde.

Itália registou 1.808 novos contágios e 14 novos mortos

O número de novos mortos com covid-19 em Itália hoje é o dobro do fornecido no domingo em comparação com o dia anterior. No total, já morreram em Itália 35.624 pessoas com covid-19.

Nas últimas 24 horas, 316 pessoas foram curadas, 213.950 desde fevereiro, e o número de doentes de covid-19 na Itália é agora de 39.187, dos quais 197 estão em unidades de cuidados intensivos, anunciou o Ministério da Saúde.

A região do Lácio, cuja capital é Roma, foi esta segunda-feira a que mais registou casos, 181 em 24 horas, seguida da Emília-Romanha (127) e da Lombardia (125).

A maioria das escolas na Itália começou hoje o ano letivo, embora algumas regiões do norte tenham adiado o recomeço por uma semana e outras do sul apenas o farão no final do mês.

De acordo com o Ministério da Educação, cerca de 5,6 milhões dos 8,3 milhões de alunos inscritos voltaram às aulas hoje em doze regiões da Itália e na província autónoma de Trento.

Numa mensagem nas redes sociais, o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, reconheceu no domingo as dificuldades deste regresso e agradeceu aos professores, diretores de escolas e famílias pelos "sacrifícios" que estão a fazer.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 924.968 mortos e mais de 29 milhões de casos de infeção em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

