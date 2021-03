A maior parte de Itália, que enfrenta a terceira vaga da pandemia de covid-19, vai ser novamente confinada a partir de segunda-feira, afirmou hoje o Ministério da Saúde.

Itália prepara-se para confinar várias regiões a partir de segunda-feira

As regiões mais populosas da península vão ser classificadas como zonas “vermelhas”, de alto risco, resultando no encerramento de escolas, bares e restaurantes.

As viagens serão limitadas às necessidades de trabalho, aquisição de bens essenciais e emergências de saúde. Na zona “vermelha” passam a estar a Lombardia, Emília-Romanha, Piemonte, Apúlia, Véneto, Friul-Veneza Júlia, Marcas, Basilicata, Campânia, Lácio, cuja capital é Roma, e a província autónoma de Trento.

Este anúncio esperado acontece porque “durante a semana passada, 150.175 novos casos foram registados, em comparação com os 130.816 da semana anterior, um aumento de quase 15%”, apontou hoje o primeiro-ministro, Mario Draghi, na mesma semana em que a Itália ultrapassou os 100.000 mortos desde o início da pandemia.

“Estou ciente que estas medidas vão trazer consequências na educação das crianças, na economia e no estado psicológico de todos”, admitiu Draghi.

O governo italiano aprovou hoje um decreto de lei para aplicar o confinamento total de 03 a 05 de abril, os três dias da Semana Santa, e vai colocar a partir de 15 de março na zona “vermelha”, de maiores restrições, as regiões com uma incidência semanal superior a 250 casos por cada 100.000 habitantes.

Estas novas medidas são mais um golpe para a terceira maior economia da zona euro, mergulhada numa severa recessão devido ao confinamento em 2020. Mario Draghi anunciou também hoje que vai tomar novas “medidas de apoio à economia” e “maior financiamento de instrumentos de luta contra a pobreza” na próxima semana para apoiar os “novos pobres”.

A pandemia colocou mais de um milhão de pessoas abaixo da linha de pobreza em 2020, de acordo com um inquérito do Instituto Nacional de Estatística italiano. O número de pobres aumentou para 5,6 milhões, representando 9,4% da população, em comparação com 7,7% em 2019, atingindo um valor recorde dos últimos 15 anos.

