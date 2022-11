"Pesava mais do que a própria paciente", revelou o hospital Molinette de Turin.

Itália. Jovem operada a tumor de 70 quilos

AFP Operação decorreu com sucesso, anunciou o hospital Molinette de Turin, no norte da Itália.

Uma jovem italiana foi operada com sucesso a um tumor de 70 quilos no abdómen, anunciou esta terça-feira o hospital Molinette, em Turim, no norte do país.

O tumor, causado por um cancro nos ovários, estava a obstruir o abdómen da paciente e a impedi-la de respirar normalmente ao comprimir os pulmões.

"Não há precedentes na literatura médica para uma massa tumoral deste peso. Pesava mais do que a própria paciente", disse a instituição numa declaração.

A jovem tinha chegado em estado grave às urgências do hospital há algumas semanas, e foi imediatamente entubada e colocada em respiração artificial.

Antes da cirurgia, os médicos drenaram 52 litros de líquido e só depois a parte sólida do tumor, esta última que pesava 25 quilos.

Depois da cirurgia a paciente recuperou rapidamente, e após quatro dias foi transferida para a unidade de dietética e nutrição.

Desde então, já regressou a casa.