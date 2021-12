Pessoas não vacinadas terão de fazer ainda uma quarentena de cinco dias.

Itália impõe teste à covid-19 a todos os viajantes da UE

Numa altura em que as viagens de Natal se intensificam, a Itália vai apertar as restrições aos viajantes oriundos de outros países da União Europeia.

A partir de quinta-feira, e até 31 de janeiro, mesmo os visitantes vacinados da União Europeia devem apresentar um teste negativo à chegada ao país e os não vacinados devem isolar-se durante cinco dias, anunciou o Ministério da Saúde.

Portugal adotou um esquema semelhante, onde as autoridades exigem teste negativo para entrar no país, com exceção dos recuperados há menos de seis meses.

A medida é a mais recente de uma série de restrições que os países da Europa estão a impor para combater a nova vaga de infeções. A pressão para agir foi agravada com a nova variante, Omicron. Os líderes da UE estão reunidos esta semana em Bruxelas, onde irão discutir formas de combater esta estirpe do vírus.

A vice-presidente da UE para os Valores e Transparência, Vera Jourova, reconheceu que as ações da Itália prejudicam os objetivos do certificado digital introduzido para facilitar as viagens dentro do bloco, avança a AFP. "Estas decisões individuais dos Estados diminuirão a confiança das pessoas de que haverá condições iguais em toda a Europa", disse.

Em Itália, é exigido o certificado de vacinação, recuperação ou teste negativo para os locais de trabalho, viagens ou para os transportes públicos. Apenas vacinados ou recuperados podem entrar em restaurantes, cinemas e outros recintos fechados. Esta semana arranca também a vacinação de crianças dos 5 aos 12 anos no país.

