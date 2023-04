No norte de Itália, o aumento da população de ursos está a causar alarme à população.

Óbito

Itália. Ataque de urso mata homem de 26 anos

Redação No norte de Itália, o aumento da população de ursos está a causar alarme à população.

No norte da Itália, a suspeita de um ataque de urso foi confirmada após o corpo de um homem ser encontrado.

O jovem, de 26 anos, foi atacado por um urso selvagem, anunciou a província de Trentino na noite de sexta-feira, após autópsia. O corpo foi encontrado na manhã de quinta-feira no município de Caldes, no vale Val di Sole, popular entre caminhantes e turistas. Tinha saído para dar uma corrida na quarta-feira e não regressou, o que fez com que a família chamasse as autoridades.

Segundo a polícia, o cadáver presentava ferimentos graves, com arranhões profundos no corpo e rosto, mordidas e um ferimento profundo na barriga.

O urso agora deve ser identificado e depois morto, disse o presidente regional de Trentino-Alto Adige, Mario Fugatti, em reunião do Comitê de Segurança e Ordem Pública na sexta-feira. "Este urso deve ser abatido para garantir a segurança pública", disse Fugatti.

Cerca de 100 ursos vivem em estado selvagem na área montanhosa e florestal. Segundo Fugatti, isso não é mais aceitável.

Cuidado com o urso

No início de março, não muito longe de Caldes, um homem que passeava o cão foi atacado por um urso e ficou com ferimentos na cabeça e no braço.

Na área existem avisos regulares sobre possíveis encontros com animais selvagens como ursos, lobos ou linces. Os ursos, em particular, estão a causar mais problemas para a região.

Em 1999, como parte do projeto da União Eurpeia, "Life Ursus", uma dúzia de ursos foram trazidos da Eslovênia e soltos ali, onde se temia que a população de ursos estivesse extinta.





(Com agências)

