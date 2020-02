A segunda vítima mortal residia na região de Lombardia, em Milão. Com 30 casos confirmados, o país está em alerta por causa da propagação do vírus.

Itália anuncia segunda morte por Coronavírus em menos de 24 horas

Itália confirmou este sábado a segunda morte devido ao Coronavírus no país. A informação está a ser avançada pela Agência ANSA, que cita fontes de assistência médica.

A segunda vítima mortal do Covid-19 foi comunicada menos de 24 horas depois do país ter confirmado a primeira. De acordo com a imprensa mundial, a mulher residia na região de Lombardia, em Milão.

Com 30 casos confirmados, o país está em alerta por causa da propagação do vírus que só na China matou mais de duas mil pessoas, segundo o balanço atualizado na manhã deste sábado.

A segunda morte provocada pelos vírus acontece poucas horas depois da morte de outro homem de 77 anos ter morrido numa região perto de Pádua.

Pelo menos nove cidades na Lombardia e uma no Veneto, norte da Itália, vão ter durante uma semana as escolas, bares e outros lugares públicos encerrados, devido à confirmação de 16 casos de pessoas infectadas com o novo coronavírus, anunciaram fontes oficiais. Outras 250 pessoas estão em observação.

A decisão de encerrar a partir desta sexta-feira os locais públicos foi tomada pelo Ministério da Saúde de acordo com as duas regiões envolvidas, uma vez que um primeiro surto italiano foi identificado no Codogno, perto de Lodi.