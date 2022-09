Esta forma natural de armazenamento e refrigeração pode poupar muita energia, numa altura em que se teme uma escassez no inverno.

Crise energética

Itália. Agricultores usam grutas para armazenar colheita e poupar energia

Ana Patrícia CARDOSO

Trezentos metros abaixo dos pomares de fruta em Predaia, pequena cidade na região do Trentino, o grupo Melinda criou 34 áreas de refrigeração em cavernas, onde são capazes de manter 12-13% da produção total e reduzir os custos de energia.



Dentro das áreas refrigeradas das grutas, as maçãs são armazenadas em caixas de plástico empilhadas. "Ao nível do impacto ambiental, temos tido mais vantagens e retornos", disse Mauro Erlicher, gerente da fábrica. "Uma delas é definitivamente em termos energia, porque de um teste feito no ano passado... tivemos uma poupança de 32% de eletricidade".

As grutas armazenam atualmente cerca de 30 mil toneladas de maçãs, um número que deverá aumentar para 40.000 toneladas num futuro próximo. Erlicher explicou como as grandes câmaras de armazenamento de refrigeração acima do solo utilizam um "painel" isolado com poliuretano e folhas de metal para manter o interior fresco. Nas cavernas subterrâneas, as rochas atuam como esse painel, por isso, é "o mais natural possível".

Antes das grutas poderem ser utilizadas, as rochas são arrefecidas com gás e depois mantêm uma temperatura constante de 1º grau.

À medida que o verão chega ao fim, a colheita começou e os agricultores estão a apanhar maçãs dos pomares, o que irá continuar por mais 30/40 dias. Um dos agricultores, Loris Calliari, disse à Euronews que estava cético quando ouviu falar da ideia pela primeira vez, mas foi rapidamente conquistado pelos resultados. "No início hesitámos, mas depois percebemos que funciona, porque há uma boa poupança de energia, e é muito sustentável. Esperamos poder continuar com o nosso projeto".

