Depois dos EUA, Israel avança com a vacina da Pfizer/BioNTech contra a covid-19 nos mais pequenos. A campanha de vacinação deverá arrancar na próxima semana.

Israel vai vacinar crianças a partir dos 5 anos contra a covid-19

Ana TOMÁS

Depois dos Estados Unidos da América, também Israel vai começar a vacinar as crianças dos 5 aos 11 anos contra a covid-19. O Governo israelita anunciou este domingo que o país se prepara para administrar a vacina da Pfizer/BioNTech num universo de 1,2 milhões de crianças, naquela faixa etária, e que a data de início da campanha de vacinação dos mais novos será fixada nos próximos dias.

A decisão foi tomada depois de na semana passada o comité de vacina contra o coronavírus do Ministério da Saúde e a equipa responsável pelo controlo de epidemias terem aprovado a vacina para crianças dos 5 aos 11 anos, refere o jornal Haaretz.

De acordo com a mesma publicação israelita, o Diretor-geral do Ministério da Saúde, Nachman Ash, decidiu, este domingo, dar seguimento à recomendação dos especialistas e espera-se que a campanha de vacinação dos mais pequenos arranque já na próxima semana.

O primeiro-ministro, Naftali Bennett, citado pelo mesmo jornal, garantiu que a escolha caberia aos pais, mas apelou a que estes vacinassem os filhos, dando como exemplo o do seu próprio filho mais novo, que irá receber a vacina. "Isto é uma escolha dos pais, mas exorto-os a cuidarem dos seus filhos e a vaciná-los", afirmou, lembrando o que está atualmente a acontecer na Europa, com o aumento dos contágios e o regresso de restrições e confinamentos.

Tal como nos adultos, o painel de especialistas israelita recomenda a vacina também para crianças que tiveram covid-19 e se recuperaram da doença.

Nos EUA, a campanha de vacinação das crianças dos 5 aos 11 anos começou a 2 de novembro e cerca de um milhão já recebeu a primeira dose, segundo dados divulgados pela Casa Branca, no final da semana passada. Esse número corresponde a 3% do universo de 28 milhões de crianças americanas, naquela faixa etária, elegíveis para a toma do fármaco.

Na Europa, a Agência Europeia dos Medicamentos (EMA, na sigla em inglês) anunciou, na última quarta-feira, estar a avaliar a possível administração, na União Europeia (UE), da vacina para a covid-19 da Moderna a crianças dos 6 aos 11 anos.



