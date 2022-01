Medida entra em vigor a partir de segunda-feira, 17 de janeiro.

Isolamento em Inglaterra reduzido para cinco dias

O período de isolamento para quem teste positivo à covid-19 em Inglaterra vai ser reduzido para cinco dias completos, a partir de segunda-feira, anunciou o ministro da Saúde, Sajid Javid.

O ministro defendeu que esta redução, de 7 para 5 dias de isolamento, vai ajudar as empresas a lidar com a falta de pessoal, incluindo o próprio NHS (serviço nacional de saúde inglês), e vai "maximizar a atividade na economia e na educação". Segundo o jornal The Guardian, a medida obriga a dois testes com resultados negativos, no 5° dia e no dia a seguir.

O período de isolamento britânico passa, assim, a estar em sintonia com o dos Estados Unidos (excluindo a obrigatoriedade dos dois testes) que, em dezembro, anunciaram a redução para cinco dias, no caso de pessoas sem sintomas.

O período de isolamento também foi reduzido recentemente no Grão-Ducado, para 6 dias para quem tenha a vacinação completa, ou a vacina de reforço nos seis meses anteriores (180 dias), ou recuperado da doença há menos de seis meses (180 dias). Os pacientes terão, no entanto, de realizar um teste antigénio no 5° e 6° dia com resultado negativo. Ao 7° dia os pacientes podem regressar à vida normal.

Para todos os outros casos, incluindo quem não tenha a vacinação completa há menos de seis meses ou não se tenha vacinado, e quem contraiu a doença há mais de seis meses, o período de isolamento é de 10 dias.













