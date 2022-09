Tinha pejo em pronunciar o nome do ditador [Salazar] por quem nutria um indisfarçável desprezo, ou mesmo, ódio.

Família real britânica

Isabel II, Portugal e o mundo

Sérgio FERREIRA BORGES Tinha pejo em pronunciar o nome do ditador [Salazar] por quem nutria um indisfarçável desprezo, ou mesmo, ódio.

Nada faz supor que a rainha Isabel II tivesse uma simpatia especial por Portugal. Mas também não era indiferente ao nosso destino, às nossas venturas e desventuras.

Quando alguém lhe falava da velha aliança entre os dois estados, Isabel II, com descrição, sussurrava entre dentes que fora celebrada em 1373 e constava do Tratado Anglo-Português. Mas não acrescentava mais pormenores.

Falava do vinho do Porto, embora conste que raramente tal néctar lhe tenha atravessado as papilas gustativas. Preferia o gin que bebericava, em doses homeopáticas, antes das refeições e sempre em recato. E com um aditivo, claro, a água tónica.

Em 1957, aquando da sua primeira visita a Portugal, reduziu ao mínimo os encontros com Salazar.

Havia, no entanto, dois temas portugueses do passado recente que lhe prendiam a atenção e em relação aos quais tinha uma imensa curiosidade. Eram eles Salazar e a guerra colonial. Tinha pejo em pronunciar o nome do ditador por quem nutria um indisfarçável desprezo, ou mesmo, ódio. Tê-lo-á confessado algumas vezes, em encontros com altos dignitários do Estado português e com alguns diplomatas. Nunca tolerou a ditadura do estado corporativo, o confisco dos direitos cívicos, as prisões, a tortura e a guerra colonial.

Em 1957, aquando da sua primeira visita a Portugal, reduziu ao mínimo os encontros com Salazar. Em contrapartida, numa prova de confiança, fez sentir ao então Presidente da República, o marechal Craveiro Lopes, a sua antipatia pelo chefe do Governo. Os analistas da época atribuíram isso à irreverente juventude da Rainha que, então, contava apenas 31 anos.

A guerra colonial era outro tema que a abespinhava e que abordou em encontros com outros chefes de estado. Uma dessas conversas foi com o então presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon e os pormenores chegaram mesmo à imprensa. Exortou os Estados Unidos a penalizarem Portugal, por uma guerra tão injusta. Mas Nixon, segundo relatos da época, lembrou-lhe o papel importante que Portugal desempenhava na NATO e a posição geoestratégica que detinha e que era considerada no Pentágono, como um privilégio.

A NATO era um dos quatro dossiers de política externa que Isabel II privilegiava e que estudava a fundo. Dizia de si própria ser uma "atlantista convicta". A Commonwealth, por razões óbvias, também lhe merecia a maior atenção, tal como a União Europeia. Neste último aspecto nunca escondeu a sua enorme vontade de ver o Reino Unido a liderar esta comunidade.

Por isso, foi com profundo desgosto que assistiu ao brexit. Finalmente, privilegiava as relações bilaterais, entre Londres e Washington. Mas também nunca escondeu o incómodo que lhe causava a relação pessoal com alguns presidentes norte-americanos. Por exemplo, Richard Nixon e Ronald Reagan.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

Sérgio Ferreira Borges, professor e jornalista É professor de jornalismo, no Centro Protocolar de Formação de Jornalistas e em várias universidades. Como jornalista, trabalhou em jornais, rádios e concluiu a sua atividade, na EuroNews, a televisão pan-europeia de notícias. Foi assessor de imprensa e chefe de gabinete, da CPLP – Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

