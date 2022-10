A EDF quer ter três dos quatro reatores nucleares a funcionar este inverno. Mesmo sem ter terminado todos os trabalhados de reparação necessários.

Energia

"Irresponsável e escandaloso". Reator de Cattenom pode voltar a funcionar sem todas as reparações

Pascal MITTELBERGER A EDF quer ter três dos quatro reatores nucleares a funcionar este inverno. Mesmo sem ter terminado todos os trabalhados de reparação necessários.

Na passada terça-feira, a EDF Cattenom divulgou um relatório de progresso sobre cada unidade de produção da central nuclear de Moselle. Por enquanto, apenas o reator 2 está a funcionar e a fornecer eletricidade.



Os outros três estão parados, mas a empresa espera reiniciar dois destes antes do final do ano, tal como o diretor de Catteno, Jérôme Le Saint, já tinha anunciado em conferência de imprensa no início do mês.

O relatório desta semana não adianta datas, a empresa quer reiniciar o reator 1. Apesar desta unidade de produção ter "dois ligeiros vestígios de corrosão sob tensão em cerca de quinze tubos inspecionados", a empresa quer reiniciá-lo este outono, realizando depois o trabalho necessário durante um encerramento de 2023. O pedido já foi enviado à autoridade de segurança nuclear.

A Greenpeace Luxemburgo não gostou nada da ideia, considerando-a "irresponsável e escandalosa".

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Já no reator 4 os trabalhos de manutenção estão a chegar ao fim. As verificações efetuadas não revelaram quaisquer vestígios de corrosão por esforço. "As nossas equipas, em colaboração com os nossos parceiros Endel e Sigedi, completaram a substituição das secções de tubagem. A próxima etapa será o reabastecimento", diz a EDF.

No cinturão nuclear que rodeia o Luxemburgo A Ucrânia está a reavivar um debate antigo na Europa. A oito quilómetros da fronteira com o Luxemburgo fica uma das maiores centrais nucleares francesas. De Cattenom, percebe-se o dilema de um continente inteiro.

Quanto ao reator 3 não deve voltar a funcionar antes de 2023. "Os controlos efetuados revelaram indicações de corrosão sob tensão da ordem de 1 a 2 milímetros em tubos com 30 milímetros de profundidade", lê-se no relatório. "Estão a ser efetuados controlos extensivos no circuito a fim de definir o perímetro das peças a substituir", explica a EDF.

Em suma, na melhor das hipóteses, três das quatro unidades de produção da central nuclear na Moselle, perto da fronteira com o Luxemburgo, poderiam estar em funcionamento no início deste inverno, que se prevê difícil.

(Artigo original publicado no Virgule. Tradução realizada por Ana Patrícia Cardoso.)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.