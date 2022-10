Irmão de Diana Santos diz ter informações importantes para dar às autoridades e está disponível para vir ao Luxemburgo.

Sociedade 3 min.

Exclusivo

Irmão de portuguesa encontrada desmembrada: "Quero que a polícia fale comigo com urgência"

Tiago RODRIGUES Irmão de Diana Santos diz ter informações importantes para dar às autoridades e está disponível para vir ao Luxemburgo.

Vítor Santos, 43 anos, irmão mais velho de Diana Santos, a portuguesa que vivia no Luxemburgo e foi encontrada desmembrada em Mont-Saint-Martin, no dia 19 de setembro, revela ao Contacto que tem informações relevantes para dar às autoridades.

"Quero que a polícia entre em contacto comigo. Estou disponível para ir ao Luxemburgo. Sei que tenho coisas importantes a dizer. Como irmão da Diana devia estar aí", afirmou Vítor, que está neste momento em Vila do Conde.

O irmão da vítima conta que foi informado da morte de Diana através de um amigo e que depois foi contactado pelos consulados de França e do Luxemburgo. Mas diz que não recebeu nenhum contacto por parte da polícia. "Espero que as autoridades falem comigo. Quero que a polícia judiciária de Portugal, de França e do Luxemburgo entre em contacto comigo com o máximo de urgência possível", apelou.

Vítor falou da sua revolta ao Contacto. "Decapitada, desmembrada… É uma coisa tremenda para mim. Nunca pensei que isto me pudesse acontecer. Só quero justiça, mais nada. Qualquer suspeita, qualquer dúvida, investiguem, para aliviar o coração da nossa família. E o meu. Ela morreu, mas continua viva no meu coração", desabafou.

Diana Santos tinha 40 anos e era natural do Porto. Deixa um filho de 22 anos.

Vivia no Luxemburgo há quatro ou cinco anos

Segundo o irmão, Diana vivia no Luxemburgo há "cerca de quatro ou cinco anos". E, de acordo com o Luxemburger Wort, residia em Diekirch. Esta não era a sua primeira experiência no estrangeiro. O pai, que também falou ao Contacto, revela que ela sempre trabalhou como empregada de mesa e de cozinha.

O Ministério Público luxemburguês confirmou na segunda-feira, em primeira mão ao Contacto, que a vítima era portuguesa e vivia no Grão-Ducado. Na sequência desta notícia, o Ministério Público de Nancy, em França, confirmou na terça-feira que as autoridades luxemburguesas tinham identificado o corpo graças às tatuagens e ao uso do ADN e acrescentou que entregou o caso ao Parquet de Dierkich.



O corpo desmembrado da mulher foi encontrado no dia 19 de setembro por um adolescente de 16 anos atrás de um edifício abandonado, nas imediações da Câmara de Mont-Saint-Martin, no departamento Meurthe-et-Moselle.

O caso está a ser investigado pelas autoridades francesas e luxemburguesas.

