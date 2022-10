O longo processo de beatificação e canonização da irmã Lúcia entrou na fase decisiva. Resta agora "provar" dois milagres por sua intercessão. O primeiro conduzirá à sua beatificação. O segundo, à canonização.

Irmã Lúcia: a serva de Fátima

Luís Pedro Cabral O longo processo de beatificação e canonização da irmã Lúcia entrou na fase decisiva. Faz hoje uma semana, foi entregue no Vaticano o documento (15.483 páginas, 19 caixas) sobre as “virtudes heroicas” da pastorinha de Fátima. No Dicastério para as Causas dos Santos se decidirá sobre a santidade desta serva de Deus, que em clausura passou grande parte dos 97 anos da sua vida. Seja lá como isso for, resta agora “provar” dois milagres por sua intercessão. O primeiro conduzirá à sua beatificação. O segundo, à canonização.

Francisco e Jacinta Marto morreram jovens, vítimas da gripe pneumónica. Lúcia Rosa dos Santos, a "pastorinha", a "vidente de Fátima", Maria Lúcia de Jesus e do Coração Imaculado, a serva de Deus ou, simplesmente, a Irmã Lúcia, nos seus heterónimos existenciais, viveu em clausura quase até aos 98 anos. Com eles, morreram segredos. Deles, por entre os despojos da Primeira Guerra Mundial e a mais mortífera epidemia da Humanidade, nasceu, brilhando, o fenómeno de Fátima.

O que terá acontecido na breve transumância de três pastorinhos pelo lugar da Cova da Iria, não muito longe de Aljustrel, sua aldeia natal, no dia 13 de Maio de 1917, só eles podiam saber. Com precisão, sabe-se que a vida destas crianças mudou irreversivelmente desde esse dia, assim como a vida daquele lugar. Lúcia de Jesus era a mais velha. Tinha 10 anos. Francisco Marto, o mais calado, tinha nove. Jacinta Marto, a sua irmã, tinha sete. Era a mais nova e a mais tagarela da tríade. Só conteve o "segredo" até à noite. Contou à mãe que tinham presenciado a "aparição" da Virgem Maria. E nunca mais foram desconhecidos.

Durante seis meses – com excepção de 15 de Agosto -, outras "aparições" ter-se-ão sucedido, sempre a dia 13. Em Outubro de 1917, estiveram na Cova da Iria mais de 70 mil pessoas à procura de testemunhar o sexto milagre. Nem na mais audaz das profecias, os "videntes" podiam imaginar o fenómeno em que se haviam tornado. Num ápice, foi como se a simplicidade das suas vidas se perdesse no éter e o céu tivesse desabado dentro da sua casa. O seu território foi invadido por legiões de pecadores, penitentes, mutilados, doentes, condenados de toda a espécie, que se punham a rezar a seus pés, que lhes pediam milagres, intercessão. Esses seis meses, assim como os tempos que se seguiram, não foram fáceis para as crianças e para as respectivas famílias. Seria a família Marto a mais fustigada. Um peso descomunal caiu sobre esta família. O fenómeno de Fátima cresceu, enquanto esta se desfazia.

Quanto mais a fama dos pastorinhos de Aljustrel propagava, mais se intensificava essa pressão, de frenesim religioso. Todos os dias, estas crianças tinham de enfrentar os que lhe pediam que intercedessem por eles e aqueles que lhes pediam contas sobre a sua versão sobrenatural. Os interrogatórios eram diários, incessantes, vindos dos mais diversos quadrantes. Quando não eram em família, eram desconhecidos que os procuravam, quando não eram estes, eram as autoridades, quando não eram locais, eram provinciais, quando não eram civis, eram eclesiásticas. Uns rogavam que lhes dissessem que era tudo verdade, outros exigiam que eles confessassem que não era. Tão depressa uma multidão os aclamava, como outra lhes chamava mentirosos.

E eles, filhos pródigos da pobreza, tentavam manter a vida simples que tinham, apascentando o rebanho com os terços na mão. Rezavam. Rezavam muito. Falavam de fé. E de segredos do Alto, de visões tenebrosas do inferno, das doces pétalas do paraíso. Sem se dar conta, o fenómeno de Fátima tornou-se maior que eles. A sua vida caiu num labirinto, que conduzia toda a gente à freguesia de Aljustrel, uma das mais pequenas da paróquia de Fátima. Um labirinto, que a sua inocência de criança não era capaz de alcançar, onde se conjugaram a guerra de todas as guerras, com Portugal nas trincheiras, a pandemia das pandemias, a I República e a separação dos poderes da Igreja, a miséria generalizada e a morte que se propagou, como nunca visto.

A voz de Fátima Desde 1917, ano das "aparições", começou a ser feita uma recolha infindável de pretensas curas e milagres. Este trabalho de recolha deve-se ao cónego Formigão e a uma voz, que surgiu em 1922, para difundir a mensagem.

O pasto dos veneráveis

Francisco e Jacinta mantiveram sempre a palavra. Mas o seu comportamento alterou-se. A sua existência seria curta e cheia de provações. Nada que fosse novo para eles. A diferença é que estas passaram a ser auto-induzidas, cumprindo longos períodos de fome e de sede, de mortificações e penitências, fazendo disso sacrifícios "para a conversão dos pecadores". A conversão dos pecadores enfraqueceu-os como nunca, quando a pressão sobre eles se tornava quase insustentável. Os interrogatórios, eram o prato dos seus dias. Não só constituíam em si uma enorme violência, como também se tornavam cada vez mais violentos. Como se sabe, chegaram mesmo a ser raptados, presos, ameaçados de morte.

Essa ameaça, cumpriu-a a maior epidemia isolada da história da Humanidade, que no mundo matou seguramente mais de 40 milhões de pessoas, entre 1918 e 1919. Mais do dobro das baixas da Primeira Guerra Mundial. Em Portugal, chamavam-lhe a Gripe Espanhola, assinalando a origem do contágio. Sobre a Gripe Pneunómica dizia-se haver quase tantas teorias quanto médicos. Prevalecem ainda duas teses quanto à origem da epidemia na Europa. A asiática, através dos auxiliares chineses ('coolies') contratados para trabalhar na rectaguarda do exército francês. E a americana, que muitos especialistas têm como mais provável, que terá surgido no estado do Arkansas, onde se formava uma boa parte das tropas expedicionárias norte-americanas que partiam para França. Em França, os primeiros sinais da “pneumónica” ocorrem em Abril de 1918.

Em Portugal, a "Senhora Espanhola" apresentou as suas mortíferas credenciais em Maio, em Vila Viçosa, Alentejo, trazida de Espanha por trabalhadores sazonais, vindos de Badajoz e de Olivença. As peregrinações de Madrid para Lisboa e Porto, os militares que seguiam para as suas terras em licença, as feiras e as romarias próprias da época, fizeram com que a "pneumónica" disseminasse de forma imparável, deixando Portugal num ambiente de pânico gereralizado, apesar das várias medidas de contenção, implementadas pelo então director do Instituto Central de Higiene, dr. Ricardo Jorge, que determinou a notificação obrigatória de todos os casos, o isolamento dos doentes, a interdição das migrações de força militares e trabalhadores agrícolas, as farmácias obrigadas a não especular o preço dos medicamentos, e a criação das "comissões de socorro" para os doentes. Ainda medidas avulso, que se revelaram infrutíferas, como a lavagem das ruas com cal ou o retirar de circulação das notas de um tostão.

A Primeira Guerra Mundial chegou ao fim, mas os vivos continuavam a tombar. A Pneumónica tinha o condão de atingir os mais jovens, o que ainda acrescentou à pandemia um crivo de praga bíblica, como uma sentença do apocalipse, que tanto matava "reis, como vagabundos". A Igreja não deixou de assumir o seu papel, no sacramento dos mortos e no auxílio aos vivos, como é exemplo a criação das chamadas comissões diocesenas de apoio às vítimas. É na catástrofe que mais se reza. É nas asas negras de um pesadelo que mais se procura um milagre. A população procurava como nunca a sua salvação. A pneumónica reconduziu à Igreja muito crentes desavindos na fé.

Os três pastorinhos: Jacinta, Lúcia e Francisco. Foto: Lusa

Na aldeia de Aljustrel, os pastorinhos tomavam os pecados do mundo, fazendo penitência por todos os pecadores. Francisco, que parecia o mais robusto dos três, foi o primeiro a cair à cama. Em finais de 1918, adoece gravemente. Jacinta adoece quase em simultâneo, quando voltou com a mãe de uma procissão de "penitência" em Boleiros.

Os irmãos Marto, os mais novos da família, estavam muito debilitados, em consequência das suas abnegações, sacrifícios, penitências, prolongados jejuns.

Francisco Marto resistiu durante cinco meses, em crescente agonia. Morreu a 4 de Abril de 1919, na casa onde nasceu. Não chegou a cumprir a idade de 11 anos. Jacinta, a sua irmã mais nova, não teve sorte diferente. Olímpia, a mãe, relatava que a casa se tinha transformado num sanatório. A menina esteve acamada uma semana, para reunir as forças necessárias para uma viagem de burro até Vila Nova de Ourém, onde foi consultada pelo Dr. Preto, que lhe recomendou sopas e descanso. Os meses só agudizaram a doença, deixando Jacinta em pele e osso. Na segunda consulta, o Dr. Preto determinou o internamento urgente no Hospital de Santo Agostinho, em Ourém, onde permaneceu cerca de dois meses. Mesmo na doença, Francisco e Jacinta nunca deixaram de ser visitados e interrogados, embora a sua condição débil aquietasse os detratores. Deste hospital, Jacinta voltou a casa, onde a mãe lhe descobriu uma "chaga ulcerosa no peito".

Em Aljustrel, Jacinta recebeu a visita do Dr. Eurico Lisboa, oftalmologista afamado da capital, que convenceu a família da necessidade desta ser internada no Hospital Dª Estefânia, em Lisboa, para ser operada de urgência. Era um caso de vida ou de morte, vincou. Era assim. Quando partiu, Jacinta já não voltaria com vida. Chegou a Lisboa a 20 de Janeiro de 1919, para ser entregue aos auspícios de Dª Maria da Purificação Godinho, no Orfanato de Nossa Senhora dos Milagres, junto à Basílica da Estrela, em Lisboa, que hoje é o Convento das Irmãs Clarissas do Desagravo. Ficou aqui, enquanto se preparava o seu internamento no hospital Dª Estefânia, o que aconteceu 11 dias depois. No hospital, Jacinta cumpriu sozinha o seu longo estertor, embora a sua cama se tivesse transformado também em lugar de "peregrinação". Quando morreu, no dia 20 de Fevereiro de 1920, sem completar 10 anos, a sua família já estava de luto. Dois dos irmãos de Francisco e Jacinta morreram igualmente. Os seus pais tiveram de enterrar quatro filhos.

A última pastorinha

Lúcia Rosa dos Santos nasceu em Aljustrel, Fátima, a 28 de Março de 1907. A irmã Maria Lúcia de Jesus e do Coração Imaculado morreu a 13 de Fevereiro de 2005, no Carmelo de Santa Teresa, em Coimbra, onde esteve enclausurada mais de meio século. Após a morte de Francisco, em 1919, e de Jacinta Marto, um ano depois, foi como se a vida se tivesse separado dela e uma força maior calculasse os seus passos até ao fim. Lúcia foi retirada da aldeia e da família, para se resguardar do fenómeno em que ela própria se havia transformado, transformando-se Francisco e Jacinta em mártires. O manto protector da Igreja, ancestral amiga dos segredos e dos silêncios, cobriu a pastorinha sobrevivente como se de um tesouro se tratasse. Outra vida ela não teria.

Lúcia foi encaminhada para Formigueiro, em Braga, para uma quinta de D. José Alves Correia da Silva, o Bispo de Leiria, onde permaneceu até 1921. A conselho do próprio bispo, com 14 anos, seria entregue ao colégio das irmãs Doroteias do Asilo de Vilar, no Porto, onde faria a instrução primária. Devia manter-se incógnita, para não atrair curiosidade. Como num filme de espionagem, foi-lhe atribuído o nome de Dores. É o omnipresente Bispo de Leiria que a crisma, antes de lhe marcar novo destino, onde retomaria a sua verdadeira identidade, no que isso era possível. Longe, o fenómeno de Fátima alimentava-se dela.

Em 1925, parte para Pontevedra, Galiza, para entrar no convento das Irmãs Doroteias. E, no ano seguinte, em Tuy, iniciaria o Noviciado e faria o Postulantado, igualmente naquela ordem religiosa. Só em 1946, regressa a Portugal, para o colégio do Sardão, em Gaia, no seio da comunidade Doroteia. Em 1948, com 41 anos, ingressa no Carmelo de Santa Teresa, Coimbra – convento de clausura monástica das Carmelitas Descalças -, onde cumpre mais de meio século de clausura. Entre 1935 e 1992, escreveu os seis volumes de Memórias da Irmã Lúcia, assim como os seus diários, enquanto sagrada guardiã dos "segredos de Fátima". Ali ficou até ao dia da sua morte, a 13 de Fevereiro de 2005. Cinco anos antes, ano de Jubileu, Francisco e Jacinta Marto seriam beatificados no Santuário de Fátima pelo Papa João Paulo II.

O longo caminho da canonização

Como é da História do mundo, a Igreja Católica não é pródiga em criar atalhos às suas normas canónicas. Para a irmã Maria Lúcia de Jesus e do Coração Imaculado, tão imaculado quanto a sua vida, sempre sob as asas da Igreja, abriu-se uma excepção. Dizem os cânones que só após cinco anos da morte de uma serva de Deus, como foi a irmã Lúcia, se pode dar início ao processo de beatificação. No dia 13 de Fevereiro de 2008, três anos após a morte da irmã Lúcia, o Papa emérito Bento XVI, para gáudio do Santuário de Fátima, abreviou esse prazo. Diz-se assim, na Causa de Beatificação da Irmã Lúcia: “Bento XVI, acolhendo benevolamente o pedido apresentado pelo Bispo de Coimbra, D. Albino Mamede Cleto, e compartilhado por numerosos bispos e fiéis de todas as partes do mundo, derrogou os cinco anos de espera estabelecidos pelas normas canónicas (cf. artigo 9 das Normae Servandae), e dispôs que possa começar-se, apenas três anos depois da sua morte, a fase diocesana da causa de beatificação da Carmelita”.

A 13 de Fevereiro de 2017, data que assinalava o 12º aniversário da morte da Irmã Lúcia, do Santuário de Fátima para o mundo, como é apanágio deste lugar, conduziu-se "a sessão solene de encerramento da fase do Inquérito Diocesano do Processo de Beatificação e Canonização da Serva de Deus Irmã Maria Lúcia de Jesus e do Coração Imaculado". Catorze anos depois do início deste processo, chega ao Vaticano a "Positio Super Vita, Virtutibus et Fama Sanctitatis" (numa tradução livre: "sobre a vida, virtudes e fama de santidade"), contendo a biografia e o itinerário religioso da pastorinha da Fátima. 15.483 páginas, milhares de cartas e textos, distribuídas por 19 caixas, fruto do trabalho de dois bispos, dois postuladores, três vice-postuladores, oito elementos da Comissão Histórica, 61 testemunhas, entre as quais um cardeal, quatro bispos, 34 leigos na matéria dos santos e mais 22 religiosos.

"A entrega da 'Positio' (no Vaticano) é um momento importante no Processo de Beatificação e Canonização da Serva de Deus, na sua fase romana", disse o padre Carlos Manuel Cabecinhas, reitor do Santuário de Fátima, à Agência Ecclesia. Dificilmente, acreditam os crentes, não sairá do Dicastério para as Causas dos Santos menos do que um parecer positivo para a causa da Irmã Lúcia. Se assim for, cabe ao Dicastério apresentar o seu parecer ao Papa Francisco, para que este aprove a publicação do respectivo decreto. Só assim Maria Lúcia de Jesus e do Coração Imaculado será formalmente o que informalmente já é: "venerável". Para isto, é necessário que se comprove "religiosamente" um milagre por sua intercessão, sendo que para a sua canonização terá de ser comprovado outro. No Santuário de Fátima já se alimenta a visão gloriosa da presença do Papa Francisco em 2023, por ocasião das Jornadas Mundiais da Juventude, onde se anunciará a beatificação desta serva de Fátima, a caminho de ser santa. Se Deus quiser, claro.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

