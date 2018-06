A irmã da rainha Máxima da Holanda, Ines Zorreguieta, foi encontrada morta no seu apartamento em Buenos Aires, estando as autoridades a investigar as causas da morte.

Irmã da rainha da Holanda encontrada morta

A morte de Ines Zorreguieta, de 33 anos, foi confirmada hoje num comunicado da Casa Real holandesa.

Segundo o comunicado, a rainha Máxima encontra-se "muito chocada e triste" com a morte da irmã.

De acordo com fontes policiais em declarações à agência estatal argentina Télam, já foi lançada uma investigação.

As análises iniciais realizadas pela polícia indicam que se tratou de um suicídio, hipótese partilhada por um porta-voz do Governo holandês à televisão holandesa NOS.

Zorreguieta trabalhava como psicóloga no departamento de políticas sociais do gabinete do Presidente e já tinha sido internada numa clínica psiquiátrica durante alguns meses, por sofrer de depressão.

A rainha Máxima cancelou os seus compromissos marcados para os próximos dias, incluindo uma visita de estado aos países bálticos, prevista para os dias de 11 a 15 de junho.

