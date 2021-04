A medida imposta por Dublin a residentes de cinco países da UE já foi contestada pela Comissão Europeia.

Irlanda impõe quarentena num hotel a residentes do Luxemburgo

Manuela PEREIRA

Quem viajar do Grão-Ducado para a Irlanda terá de fazer uma quarentena obrigatória de pelo menos 10 dias num hotel. A regra é também aplicada a viajantes da Áustria, Bélgica, França, Itália e a outros 66 países que não fazem parte do bloco europeu.

A medida imposta por Dublin aos residentes ds cinco países pertencentes à União Europeia (UE) já foi contestada pela Comissão Europeia que considera que poderá violar os princípios gerais do Direito europeu da não-discriminação.

As autoridades irlandesas reiteram que a quarentena obrigatória num hotel por um período mínimo de 10 dias visa prevenir a importação de novas variantes do novo coronavírus. De acordo com os últimos dados, no Luxemburgo, cerca de 74% dos casos positivos são provocados pela variante britânica e 19% pela sul-africana. A variante brasileira foi detetada em pelo menos 6 casos.



