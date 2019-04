Um grupo de assaltantes vestidos de negro e com máscara, roubou uma caixa multibanco de uma loja, na madrugada de domingo, dia 7, em Dungiven, na Irlanda. Até aqui nada de anormal. Só que toda a cena foi filmada pelas câmaras de vigilância da loja vizinha.

Irlanda. Como ir ao multibanco de retroescavadora

Um grupo de assaltantes vestidos de negro e com máscara, roubou uma caixa multibanco de uma loja, na madrugada de domingo, dia 7, em Dungiven, na Irlanda. Até aqui nada de anormal. Só que toda a cena foi filmada pelas câmaras de vigilância da loja vizinha.

Veja como o grupo de assaltantes usou a retroescavadora para arrancar a máquina multibanco da parede, foi buscar uma carrinha preta, colocou a máquina no veículo e fugiu. Tudo sem testemunhas. Mas bem filmado.

Os assaltantes vestidos de negro e com máscara roubaram uma caixa multibanco de uma loja, na madrugada de domingo, dia 7 abril, em Dungiven na Irlanda. A cena foi toda filmada pelas câmaras de vigilância da loja vizinha.

Os meliantes entraram no recinto com uma retroescavadora laranja, destruiram a parede do estabelevimento O’ Kane’s Shop, onde estava a máquina multibanco, pegaram na caixa, colocaram-na na parte de cima de uma carrinha preta, deixaram lá a retroescavadora, e foram-se embora com o dinheiro. Era de noite, fizeram muito barulho, mas aparentemente ninguém deu por nada.

Os polícias da região ainda andam à procura deles. O curioso deste assalto é que ele foi todo filmado pelas câmaras de vigilância da loja vizinha da que foi assaltada. Mas mesmo assim, não dá para identificar os ladrões que estavam de cara tapada.

De acordo com o Derry Journal este já é o “oitavo assalto do género desde janeiro”, e os criminosos ainda andam à solta. A retroescavadora, usada para arrancar a máquina da parede foi roubada de um local perto dali, informa a polícia, sublinhando, que a parede da loja ficou destruída, causando um elevado prejuízo ao comerciante.

A polícia de Dunvigen continua a pedir aos populares que contribuam com toda a informação possível para apanhar os criminosos. Se souber alguma coisa, não se coiba.

