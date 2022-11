Cinco pessoas foram condenadas à morte desde que os protestos no Irão começaram, em setembro.

Manifestações

Irão. Mais três pessoas com ligação aos protestos condenadas à morte

AFP Cinco pessoas foram condenadas à morte desde que os protestos no Irão começaram, em setembro.

Depois de duas pessoas terem sido condenada à morte por participação nos protestos iranianos, mais três pessoas foram a condenadas à mesma pena na quarta-feira, informou a agência Mizan Online da Autoridade Judicial.

Dos três arguidos, um primeiro terá conduzido o carro contra agentes da polícia tendo feito uma vítima mortal, o segundo feriu um segurança com uma faca e o terceiro tentou bloquear o trânsito e "espalhar o terror", de acordo com as acusações.

O julgamento teve início a 29 de outubro no Tribunal Revolucionário de Teerão, de acordo com a Agência da Autoridade Judiciária. O poder judicial anunciou recentemente que tinha acusado mais de mil pessoas ligadas aos protestos.

As sentenças de morte elevam para cinco o número de pessoas condenadas à morte desde que os protestos começaram.



ONU denuncia sentenças "cada vez mais duras" para manifestantes no Irão Pelo menos 326 manifestantes foram mortos na repressão dos protestos que abalam o país desde setembro, garante a Iran Human Rights,

O Gabinete do Alto Comissário para os Direitos Humanos (ACDH) afirmou na terça-feira que "as autoridades estão a responder a estes protestos sem precedentes com uma dureza crescente", disse o seu porta-voz, Jeremy Laurence.



Pelo menos 326 manifestantes foram mortos na repressão do movimento que abala o país desde setembro, garante a Iran Human Rights. Estas organizações de direitos humanos no estrangeiro relatam 15.000 detenções, número contestado pelas autoridades.



O Irão tem sido palco de protestos desde a morte de Mahsa Amini, em meados de setembro, presa por violar um rigoroso código de vestuário que exige que as mulheres usem o véu islâmico em público.



O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.