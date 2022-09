As últimas vezes que viajei para Portugal foram caricatas. Em agosto, o avião ficou em terra por problemas técnicos. O voo só aconteceu mais de 15 horas do inicialmente previsto. E só cheguei ao destino mais de 17 horas depois.

Diário de uma mãe imigrante a mil

Ir de avião ou de carro a Portugal? O tempo é quase o mesmo

Catarina OSÓRIO As últimas vezes que viajei para Portugal foram caricatas. Em agosto, o avião ficou em terra por problemas técnicos. O voo só aconteceu mais de 15 horas do inicialmente previsto. E só cheguei ao destino mais de 17 horas depois.

Há uma semana, já depois de embarcar “pede-se aos passageiros para voltarem para trás porque o voo está suspenso por motivos operacionais”. Desta vez a culpa foi da greve dos controladores aéreos franceses. Demorei no total quase 10 horas para chegar a Portugal.

Nós, emigrantes, estamos a ficar peritos neste novo ‘normal’. Quem diz atrasos, diz cancelamentos em cima da hora, malas perdidas, etc.

E quem não tem as aplicações das companhias nos telemóveis é vê-los às aranhas, porque o staff destas companhias são completos fantasmas ou bots informáticos.

Bem que barafustamos, bufamos, suspiramos. No fim, já só queremos entrar no avião porque a boleia está à nossa espera e o bacalhau a arrefecer na mesa. E que todos os santos nos levem a salvamento.

Enquanto fazemos a única coisa que nos resta (aguardar), as companhias aéreas fazem festinhas a elas próprias e celebram os seus ótimos resultados no pós-covid-19. Mas há duas coisas a reter: os voos estão mais caros e o serviço está pior.

A dolorosa verdade é que precisamos delas para nos saciar a falta dos abraços e do cheiro a Portugal à saída do avião. E assim a saudade nos cega do transtorno que elas nos causam.

As companhias, claro, sabem-no. Lixam-nos evocando a maldita lei de oferta e da procura, enquanto nos vão dando uns pozinhos de simpatia e pedidos de imensas desculpas pelo transtorno causado.

Atualmente, quando carrego no botão para “confirmar pagamento” apetece-me não só rir, mas chorar. E muito.

E percebo porque ainda hoje muitos emigrantes no Luxemburgo continuam a ir de carro a Portugal. Além do dinheiro, o tempo realmente é quase o mesmo.

