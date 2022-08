A descoberta científica, que resulta de uma colaboração entre os investigadores italianos e a biotecnológica suíça-italiana Nouscom, foi divulgada num artigo científico.

Saúde

Está cada vez mais perto a vacina contra o cancro

Um grupo de investigadores da Unidade de Regulação Imunitária Armenise-Harvard, do Instituto Italiano para a Medicina Genómica (IIGM), desenvolveu uma vacina que pode levar o sistema imunitário a reconhecer as células cancerígenas e a desencadear uma resposta adequada à sua presença, de acordo com a agência noticiosa italiana ANSA.

A descoberta científica, que resulta de uma colaboração entre os investigadores italianos e a biotecnológica suíça-italiana Nouscom, foi divulgada num artigo científico publicado na revista especializada Science Translational Medicine.

Os testes laboratoriais demonstraram a eficácia da vacina, conjugada com um medicamento para a imunoterapia, em 12 pacientes com um subtipo de cancro do cólon em fase metastática.

"Considero que a técnica para a realização destas vacinas foi decididamente comprovada e que os dados obtidos nos primeiros ensaios clínicos são muito promissores", declarou Luigia Pace, diretora do laboratório Armenise-Harvard, em Candiolo, nos arredores de Turim.

“Existe agora uma possibilidade concreta de criar novas vacinas que serão eficazes contra muitos outros tipos de cancro”, conclui.

