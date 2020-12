O Prémio Galien é considerado internacionalmente como o "Prémio Nobel do Medicamento".

Investigadores do Luxemburgo galardoados com prémio internacional

Henrique DE BURGO O Prémio Galien é considerado internacionalmente como o "Prémio Nobel do Medicamento".

Os investigadores Andy Chevigné e Martyna Szpakowska, do Instituto Luxemburguês de Saúde (LIH, na sigla em inglês), foram galardoados com o prestigioso Prémio Galien de Farmacologia 2019.

Os dois investigadores do departamento de Infeção e Imunidade do LIH foram recompensados pela"contribuição excecional nos últimos oito anos para a criação do primeiro laboratório académico de farmacologia molecular no Luxemburgo" e pelas suas pesquisas nesta área científica.

O Prémio Galien, considerado internacionalmente como "Prémio Nobel do Medicamento", recompensa anualmente as descobertas mais significativas nos campos da farmacologia, desenvolvimento de medicamentos e dispositivos médicos.

Estudo quer usar a voz para detetar covid-19. E uma das línguas é o português Testes podem ser realizados online por qualquer pessoa, "quer tenha ou não covid-19". Objetivo é criar uma aplicação que vai permitir calcular a probabilidade de alguém estar infetado com a doença.

Organizado pelo grupo belga Roularta HealthCare, galardão consiste na atribuição de uma medalha de ouro e um valor de cinco mil euros a cientistas com menos de 40 anos de idade.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.