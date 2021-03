Estudo da Nova Zelândia descobriu três espécies de tubarões de águas profundas que brilham no escuro.

Investigadores descobrem maior vertebrado bioluminescente do mundo

Estudo da Nova Zelândia descobriu três espécies de tubarões de águas profundas que brilham no escuro.

Os cientistas que estudam os tubarões ao largo da Nova Zelândia descobriram três espécies de águas profundas que brilham no escuro, incluindo uma que é agora o maior vertebrado luminoso conhecido.

A bioluminescência - a produção de luz através de uma reação química por organismos vivos - é um fenómeno generalizado entre a vida marinha mas é a primeira ocasião em que isso se regista nas espécies de tubarão Dalatias licha, Etmopterus lucifer e Etmopterus granulosus.

Os tubarões foram recolhidos durante um levantamento de peixes de Chatham Rise ao largo da costa oriental da Nova Zelândia, em janeiro de 2020. O Dalatias licha, que pode crescer até 180cm, é agora o maior vertebrado luminoso conhecido: aquilo a que os investigadores se referiam como "tubarão luminoso gigante".

Os investigadores, da Universidade Católica de Louvain, na Bélgica, e do Instituto Nacional da Água e Investigação Atmosférica, na Nova Zelândia, sustentam que as descobertas tiveram repercussões na nossa compreensão da vida no mar profundo, um dos ecossistemas menos estudados do planeta.

Os tubarões vivem naquilo que é conhecido como zona mesopelágica ou "crepuscular" do oceano, entre 200 a 1000 metros de profundidade, para além da qual a luz solar não penetra. Vistos de baixo, os tubarões aparecem iluminados contra a superfície brilhante da água, deixando-os expostos a potenciais predadores sem qualquer lugar para se esconderem.

Os investigadores sugerem que o brilho das barrigas subterrâneas destas três espécies pode ajudar a camuflá-los de quaisquer ameaças que possam atacar a partir de baixo.

Seria necessário um estudo mais aprofundado para confirmar estas hipóteses e os investigadores escreveram num artigo publicado na revista Frontiers in Marine Science com o objetivo de dar a compreender como funciona a bioluminescência da espécie.



"Considerando a vastidão do mar profundo e a ocorrência de organismos luminosos nesta zona, é agora cada vez mais óbvio que a produção de luz em profundidade deve desempenhar um papel importante na estruturação do maior ecossistema do nosso planeta", escreveram os investigadores.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.