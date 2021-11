O programa inclui oito sessões de atividades como relaxamento, yoga, nutrição e comunicação. As inscrições gratuitas já estão abertas.

Investigadora procura portugueses no Luxemburgo para estudo sobre redução do stress

Henrique DE BURGO O programa inclui oito sessões de atividades como relaxamento, yoga, nutrição e comunicação. As inscrições gratuitas já estão abertas.

A Universidade do Luxemburgo está a desenvolver um estudo sobre a redução do stress em imigrantes lusófonos a partir dos 60 anos. O projeto faz parte de um pós-doutoramento levado a cabo pela psicóloga e investigadora Ana Carolina Santos. A investigadora explicou à Rádio Latina que o objetivo do estudo "Meditaging" passa por ajudar as pessoas a lidar com o stress e a ansiedade.

