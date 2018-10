James P. Allison e Tasuku Honjo foram os distinguidos, segundo anunciou o comité do Nobel.

Investigação sobre tratamentos do cancro vence Nobel da Medicina

James P. Allison e Tasuku Honjo foram os distinguidos, segundo anunciou o comité do Nobel.

James P. Allison e Tasuku Honjo foram distinguidos com o prémio Nobel da Medicina, segundo anunciou o comité do galardão no instituto Karolinska, em Estocolmo, pelo seu trabalho de investigação e descoberta de modos de travagem do sistema imunitário nos tratamentos contra o cancro. Em causa está um valor pecuniário correspondente a nove milhões de coroas suecas, isto é, perto de 871 mil euros.



"Trata-se de um novo paradigma no combate ao cancro", explicou o comité do Nobel. " É um princípio totalmente novo. Neste caso, em vez de ter como alvo as células cancerosas, estas abordagens usam os travões das células do nosso sistema imunitário para travar o cancro", acrescentou o comité.



James P. Allison dedicou-se a investigar uma proteína (CTLA-4) capaz de agir como travão no sistema imunitário, enquanto o japonês Tasuku Honjo abordou outra proteína (PD1), revelando como também atua enquanto travão, embora de modo diferente.



Nos dois casos houve resultados muito positivo no tratamento a diversos tipos de cancro, nomeadamente nos pulmões, nos rins e também o melanoma.

No ano passado, o Prémio Nobel da Medicina foi entregue aos cientistas norte-americanos Michael Rosbash, Jeffrey Connor Hall e Michael Warren Young, por descobertas em relação aos mecanismos moleculares que controlam o ritmo circadiano.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.