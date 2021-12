Ao mesmo tempo que Boris Johnson lança um programa de combate ao uso de drogas, foram encontrados vestígios de cocaína no Parlamento britânico.

Investigação encontra cocaína no Parlamento britânico

Ao mesmo tempo que Boris Johnson lança um programa de combate ao uso de drogas, foram encontrados vestígios de cocaína no Parlamento britânico.

Vestígios de cocaína foram encontrados dentro do Parlamento britânico, avançou uma investigação do jornal The Sunday Times que está a dar que falar.

O jornal garante que os testes realizados encontraram cocaína em 11 locais que só são acessíveis por legisladores, funcionários e jornalistas parlamentares acreditados, incluindo uma casa de banho perto do gabinete parlamentar do Primeiro-Ministro, Boris Johnson.

"Os relatos de abuso de drogas no Parlamento são profundamente preocupantes e irei levá-los como uma prioridade à Polícia Metropolitana esta semana. Espero ver a aplicação plena e efetiva da lei" ", disse em comunicado Lindsay Hoyle, presidente da Câmara dos Comuns.

O 'timing' não podia ser pior para o Executivo de Boris Johnson, que acaba de lançar um novo plano para travar o consumo de drogas. Com um investimento de 700 milhões de libras (824 milhões de euros), ao longo dos próximos três anos, o Governo prepara-se para investir mais na recuperação do que na condenação das pessoas que consomem substâncias ilegais.

Entre as medidas planeadas estão a apreensão de passaportes e cartas de condução aos infratores, recolher obrigatório e punições severas para os traficantes.



Atualmente, as estimativas confirmadas por Boris Johson apontam para mais de 300 mil pessoas viciadas em drogas no país.

