Nas grandes estâncias de esqui da Europa, as temperaturas acima da média este inverno estão a prejudicar as receitas da temporada mais esperada para os amantes da neve.

Sociedade 24

Clima

Inverno sem neve está a afetar turismo em toda a Europa

As temperaturas amenas deste início de ano na Europa forçaram muitas estâncias de esqui a encerrar ou abrandar atividade, numa altura em que costumam estar habitualmente cheias. Na semana em que se espera o regresso da neve para compensar o tempo perdido, são vários os países mais afetados por este clima fora de tempo.



Áustria

Dezenas de estâncias fecharam, enquanto outras diminuíram ou baixaram os preços para atrair pessoas, numa altura em que se nota uma diminuição de atividades por falta de neve. As reservas têm resistido à tormenta, de acordo com o presidente da associação hoteleira Walter Veit, que representa sobretudo os estabelecimentos luxo. No entanto, Veit deixa o aviso de que em janeiro poderá sentir-se uma quebra de receitas.

França

De acordo com Domaines skiables de France (DSF), a organização que representa os operadores de 250 estâncias, menos de metade das montanhas estiveram abertas na semana passada. As condições meteorológicas obrigaram ao cancelamento de algumas competições de neve.

Suíça

Quase metade das 240 estâncias de esqui foram forçadas a parar ou reduzir a atividade. As que estão acima dos 2.000 metros de altura têm conseguido resistir a este início de estação, mas as estâncias de baixa altitude tem sofrido, com as vendas de elevadores a descer 10% entre o final de novembro e o final de dezembro. Os resultados das viagens num só dia foram "mistos", disse a associação Switzerland Tourism no primeiro relatório de 2023. "Os turistas suíços demonstraram pouco desejo de ir para as montanhas por causa da chuva, das temperaturas quase primaveris e da falta de neve", lamenta o organismo.

Itália

As estâncias do norte do país, nas Dolomitas, permaneceram abertas graças à queda de neve de dezembro e à utilização de canhões de neve. Na cordilheira dos Apeninos centrais, contudo, as portas permaneceram fechadas devido ao clima demasiado ameno para permitir o uso de neve artificial. As reservas de hotel foram canceladas e os instrutores de esqui estão sem trabalho. Os operadores turísticos destas regiões pediram ajuda na semana passada para combater esta situação.

