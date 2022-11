Cheias de 2021 foram as mais caras de sempre

O apoio financeiro às vítimas custou 133 milhões de euros às seguradoras e 30,5 milhões ao Estado, num envelope total de 100 milhões de euros que o Governo ‘reservou’ para o efeito.

As cheias dos dias 14, 15 e 16 julho de 2021 foram as mais graves da história do Luxemburgo e por consequência também as mais caras. Uma afirmação da ministra das Finanças, Yuriko Backes, no Parlamento.

Segundo a ministra, a maior catástrofe natural do país deixou muitas famílias e empresas em situação difícil. O apoio financeiro às vítimas custou 133 milhões de euros às seguradoras e 30,5 milhões ao Estado, num envelope total de 100 milhões de euros que o Governo ‘reservou’ para o efeito.

Yuriko Backes sublinhou ainda que as intempéries de julho de 2021 mostraram que num país pequeno as consequências de uma catástrofe dessa natureza abrangem rapidamente todas as regiões. É por isso que o Executivo está a analisar, em conjunto com o setor das seguradoras, os modelos de seguros possíveis no sentido de proteger da melhor forma os cidadãos.

Questionada se a criação de um “fundo para catástrofe naturais” não seria a solução adaptada para este tipo de situações, Backes disse que não, uma vez que um “fundo desse tipo necessita de uma capacidade de financiamento grande”.

Uma vez que o mercado luxemburguês é pequeno, a ministra defende que o setor das seguradoras teria muitas dificuldades em assumir esses encargos.



