Internautas chocados com ataque fatal de cegonha a um ninho de cegonhas na Moselle

Centenas de utilizadores da Internet ficaram chocados com a morte de uma cegonha que atacou um ninho de ceginhas na cidade de Sarralbe, na região da Moselle em França no sábado. A cena foi captada por uma popular webcam que tem documentado a vida do ninho nesta cidade do Grande Este.

O ataque ocorreu às 5.30 da manhã de sábado, de acordo com imagens visíveis no Youtube, onde se pode ver uma cegonha aterrar na borda do ninho, instalada na chaminé do edifício da autarquia de Sarralbe.

Três pequenas cegonhas podem ser vistas sem os seus pais. Durante vários minutos, a cegonha 'estrangeira' atacou duas das crias com o bico, com o terceiro oportunamente a fazer-se de morto.

No final, a cegonha mata um deles antes de voar para longe. Os dois sobreviventes foram resgatados pelos bombeiros, segundo a France Bleu Lorraine Nord, e depois tratados pela clínica veterinária de Sarralbe. "Tomámos conta das duas cegonhas sobreviventes após o ataque de uma cegonha estrangeira" e "serão devolvidas ao ninho após algum cuidado", disseram os bombeiros na sua página do Facebook.

As duas crias regressaram ao nino no final da tarde de domingo, segundo a página do Facebook "Webcam-Sarralbe Télé Cigogne", que documenta regularmente a vida da ninhada, e onde foi publicada uma foto dos "sobreviventes (...) de volta ao ninho".

Segundo o canal de media France Bleu Lorraine Nord, o mesmo ninho tinha sido atacado pouco antes por outro par de cegonhas que provavelmente tinham perdido a sua ninhada e forçado os pais a fugir, deixando os três jovens desamparados.

Foi devido à popularidade da webcam Sarralbe entre os entusiastas da cegonha, muitos notaram o ataque, deixando numerosos comentários chocados sobre as redes sociais, alguns em italiano ou inglês. "Esqueçamos este horror!" escreveu um deles na página "Webcam-Sarralbe Télé Cigogne". Outra disse que lhe foi assegurado "que os dois pequeninos (estavam) com os seus pais".

A webcam, cujas imagens podem ser vistas em direto online, foi instalada em 2017 e substituída em 2021 por uma nova "câmara sonora", de acordo com o sítio web da autarquia. Desativada após o ataque, ainda não estava a funcionar ao início da noite de domingo.

