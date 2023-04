O ministro da Digitalização está confiante com o contributo que a IA pode trazer ao mercado de trabalho.

Ministro da Digitalização

Inteligência Artificial. "Podemos livrar-nos de tarefas difíceis e ser mais criativos"

O desenvolvimento da Inteligência Artificial (IA) como um futuro substituto de papéis atualmente desempenhados por pessoas é uma discussão recorrente, sobretudo, desde a criação de 'software' que simula conversações humanas (vulgarmente designados de 'chatbots').

No Luxemburgo, o ChatGPT (Generative Pre-Trained Transformer) vai começar a ser utilizado no ensino, nomeadamente no Bacharelato Internacional (BI), que reconheceu o "sistema de inteligência artificial (IA) como uma inovação de vanguarda, permitindo a sua utilização para a escrita de trabalhos".

"Do nosso ponto de vista, é emocionante", dizia Sherriden Masters, da Escola Internacional do Luxemburgo (ISL, na sigla inglesa) quando foi anunciada a permissão.

"Dá aos estudantes uma educação realista do mundo em que vão estar no futuro e estamos contentes com isso", disse.

O que é o ChatGPT e por que se fala tanto dele? É capaz de responder a dúvidas, ter conversas em várias línguas sobre um espectro alargado de assuntos com a mesma naturalidade que um humano e os receios começam aí.

Sem volta a dar

Em entrevista ao L'Essentiel, o ministro da Digitalização, Marc Hansen, partilha do mesmo entusiasmo pela IA e reforça a importância de as gerações mais jovens dominarem a ferramenta.

Já sobre a eventual supressão de postos de trabalho que requerem presença humana, o ministro não está preocupado. "Profissões certamente vão desaparecer, outras serão criadas. Por que não ver uma oportunidade na IA? Podemos livrar-nos de tarefas difíceis e concentrar nas interações sociais para sermos mais criativos", defende.

Para Hansen, uma coisa é certa: "Não podemos parar a tecnologia ou voltar atrás". E o Grão- Ducado é um país "aberto à tecnologia e disposto a apoiá-la. Graças ao seu ecossistema, o Luxemburgo tem grandes oportunidades a aproveitar. Muitos investigadores e startups estão a trabalhar no assunto."

Tik Tok

Questionado sobre o impacto da rede social TikTok e a imposição de limites à sua influência, Marc Hansen segue a linha do primeiro-ministro, Xavier Bettel, e opta pela cautela. "Nunca discutimos uma proibição total. A aplicação [Tik Tok] foi banida dos telefones dos funcionários da UE. De momento, estamos a monitorizar, de acordo com a informação que nos chega".

E garante que proibição não é uma decisão leviana. "Se cada vez que chegasse uma nova tecnologia, a primeira reação fosse bani-la, estaríamos na Idade da Pedra", ironizou na entrevista.

Existe atualmente uma petição pronta a ser assinada no Luxemburgo que defende limites ao uso do Tik Tok para "salvaguardar a integridade intelectual" dos mais novos e "fortalecer o impacto social, intelectual e cultural das escolas."

"Num mundo onde a desinformação e a manipulação são moeda comum, é dever do Estado proteger a integridade intelectual dos nossos jovens", reivindica o autor do texto.

