Inteligência artificial deteta 20.000 piscinas ilegais em França

A Direção-Geral das Finanças Públicas francesa revelou à AFP, esta segunda-feira, que o seu sistema de deteção de piscinas não declaradas utilizando inteligência artificial angariou cerca de 10 milhões de euros e que o iria alargar a todo território já no próximo mês.

"A generalização será feita progressivamente em todos os departamentos franceses a partir de setembro", afirmou, confirmando a reportagem que saiu no jornal Le Parisien.

O sistema, denominado "Foncier innovant", que foi desenvolvido em parceria com a empresa de consultoria Capgemini e a gigante tecnológica americana Google, permite a deteção de construções ou projetos a partir de imagens aéreas e a consequente verificação se foram declarados e se são corretamente tributados.

Este sistema está a ser testado desde o ano passado em nove departamentos (Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône, Ardèche, Rhône, Haute-Savoie, Morbihan, Maine-et-Loire e Vendée) para detetar piscinas não declaradas e encontrou mais de 20.000, de acordo com um relatório das autoridades fiscais francesas. "Isto representa quase 10 milhões de euros de receitas adicionais para os municípios em causa só para o ano 2022", diz a Direcção-Geral das Finanças Públicas (DGFiP).

Desses 10 milhões de euros, 5,7 milhões foram cobrados para retificar a falta de tributação nos anos anteriores e 4,1 milhões para o imposto predial de 2022, que a DGFiP diz ser um recurso "permanente" para os municípios. O organismo estima que "os ganhos em impostos locais diretos deverão atingir quase 40 milhões de euros em 2023", uma vez generalizado o sistema.

"Estes novos recursos, que serão em parte recorrentes para as autoridades locais, garantirão que o projeto seja rentável a partir do seu segundo ano de implantação", acrescenta. O custo está estimado em 24 milhões de euros para 2021-2023.

As piscinas, sejam elas subterrâneas ou acima do solo, devem ser declaradas como qualquer construção que aumente o valor de um imóvel, desde que não possam ser movimentadas sem serem demolidas. São tidas em conta no imposto sobre a habitação e a propriedade.

Após a generalização do sistema para piscinas, a DGFiP planeia "otimizar esta nova ferramenta" para detetar "outras formas de edifícios não declarados", tais como edifícios exteriores, varandas ou grandes barracões de jardim, por exemplo.

Em paralelo, em setembro de 2021, o sindicato das finanças públicas Bouches-du-Rhône CGT tinha manifestado a sua "preocupação" com o projeto, afirmando que "pouparia dinheiro" porque evitaria o recrutamento de agentes num contexto de redução contínua de pessoal na DGFiP ao longo de vários anos.

