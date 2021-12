Instituto Camões e universidade alemã assinam protocolo de cooperação

O acordo, que vigorará por três anos, a partir do presente ano letivo, prevê alargar a oferta dos estudos de língua portuguesa naquela instituição e o apoio à contratação de docentes.

O Instituto Camões e a Universidade Johannes Gutenberg de Mainz, na Alemanha, assinaram um protocolo de cooperação que estabelece as condições para alargar a oferta dos estudos de língua portuguesa naquela instituição de ensino superior.

O protocolo, que vigorará por três anos, a partir do presente ano letivo, prevê apoio à contratação de docentes.

“Destacamos a importante valência introduzida pelo protocolo: a criação de cursos de formação de professores de língua portuguesa para o ensino secundário. A Universidade de Mainz passará a ser a única instituição de ensino superior alemão a ter essa oferta no país”, destacou, em comunicado, o Camões - Instituto da Cooperação e da Língua.

Na nota enviada à Lusa, o instituto salientou ainda que na Alemanha continua a oferta semestral de cursos de língua portuguesa a alunos de diversas áreas científicas, incluindo a da tradução, no polo da Universidade em Germersheim.

Isto para além da manutenção do programa “Português em Prática”, com o objetivo de constituir “grupos de trabalho interdisciplinares e interinstitucionais que desenhem estratégias para uma mais célere integração da disciplina de Português como Língua Estrangeira (PLE) nos ‘curricula’ das escolas secundárias alemãs”.

No ano letivo de 2021/2022 estão inscritos 1.854 alunos em cursos de Língua Portuguesa nas universidades alemãs apoiadas pelo Camões.

No comunicado enumera-se que são agora 15 as universidades - incluindo duas cátedras - com as quais o instituto tem instrumentos de cooperação na Alemanha: Aachen, Berlim (Humboldt e Freie), Chemnitz, Colónia, Göttingen, Hamburgo, Heidelberg, Konstanz, Leipzig, Mainz, Marburgo, Munique, Rostock e Saabrücken.

O protocolo foi assinado pelo embaixador de Portugal na Alemanha, Francisco Ribeiro de Menezes, que representou no ato o presidente do conselho diretivo do Camões, João Ribeiro de Almeida, e pelo presidente da Universidade Johannes Gutenberg de Mainz, Georg Krausch.

