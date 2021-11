Decisão deveu-se às temperaturas negativas já esta semana. A iniciativa dura até 31 de março de 2022.

Action Hiver

Instalações para sem-abrigo abrem mais cedo devido ao frio

Susy MARTINS Decisão deveu-se às temperaturas negativas já esta semana. A iniciativa dura até 31 de março de 2022.

A Ação Inverno deste ano começou com alguns dias de avanço. Com as temperaturas a descerem abaixo dos zero graus esta semana, o Ministério da Família decidiu antecipar a abertura das instalações temporárias para os sem-abrigo para esta terça-feira. A data de abertura prevista inicialmente era 1 de dezembro.

As estruturas temporários encontram-se junto do aeroporto do Findel. No projeto criado em 2012, os sem-abrigo podem ter acesso a refeições quentes, chuveiro, acompanhamento médico e estadia durante a noite. A iniciativa dura até 31 de março do próximo ano e pretende evitar que quem não tem domicílio fixo seja vítima de hipotermia durante o inverno.

Ao todo, as instalações dispõem de 250 camas. Os beneficiários podem inscrever-se entre as 11:30 e as 16:00 todos os dias. A ação é integrada por três associações humanitárias: a Caritas, Cruz Vermelha e a Inter-Actions.

