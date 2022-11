As estruturas temporárias de acolhimento encontram-se junto ao aeroporto do Findel.

Inverno

Instalações para pessoas sem-abrigo abrem a 15 de novembro

Susy MARTINS As estruturas temporárias de acolhimento encontram-se junto ao aeroporto do Findel.

A 'Ação Inverno' deste ano começa a 15 de novembro em vez de 1 de dezembro, como habitualmente. Em conferência de imprensa, a ministra da Família, Corinne Cahen, salientou que a data de abertura já foi definida, apesar de o orçamento de 1,8 milhões de euros ainda necessitar do aval do Parlamento.

As estruturas temporárias de acolhimento encontram-se junto ao aeroporto do Findel. No projeto criado em 2012, as pessoas em situação de sem-abrigo podem ter acesso a refeições quentes, chuveiro, acompanhamento médico e estadia durante a noite.

Autarquia da capital pede ajuda para combater mendicidade A burgomestre da Cidade do Luxemburgo apelou à ação do ministro do Interior para gerir a situação.

A iniciativa dura até 15 de abril do próximo ano e pretende evitar que quem não tem domicílio fixo seja vítima de hipotermia durante o inverno.

Ao todo, as instalações dispõem de 250 camas, das quais 18 para mulheres. Segundo Corinne Cahen, as capacidades máximas de albergue ainda nunca foram atingidas.

Luxemburgo. Projeto de lei quer retirar sem-abrigo das entradas dos prédios Mas também os mendigos, toxicodependentes ou os migrantes. "É importante lembrar que temos de combater a pobreza e não os pobres", alerta a Comissão Consultiva dos Direitos Humanos.

A ação é levada a cabo por quatro associações humanitárias: a Caritas, Cruz Vermelha, a Inter-Actions e a associação Dräieck. Cerca de 20 profissionais em regime de voluntariado participam no projeto.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.